BC Nokia taipui runkosarjan viimeisessä kotiottelussaan –oljenkorsi yläloppusarjaan on ohut

BC Nokia odottaa ensi viikon vieraspeliputkeen täydennystä riveihinsä.

BC Nokia hävisi lauantaina odotetusti miesten Korisliigan runkosarjan voittavalle Kauhajoelle 75–82, mutta joukkueella on silti mahdollisuus ylempään loppusarjaan.

Sinne päästäkseen Nokian pitää tiistaina voittaa vieraissa Korihait, sitten keskiviikkona Salon Vilpas ja lopuksi lauantaina vieraissa Kouvolan Kouvot.

”Ottelut peräkkäisinä päivinä ovat rankkoja, jos mukana on vain kuusi pelaajaa. Tänään oli käytännössä viisi, ja olen taistelusta hyvin ylpeä”, sanoi valmentaja Greg Gibson.

Kahron Ross, Tevaun Kokko, Max Besselink ja Justin Pierce pelasivat 40 minuuttia, 19 pistettä ja 25 levypalloa kahminut Arnaldo Toro 37 minuuttia ja 41 sekuntia.

Nokia voitti avausneljänneksen 28–17, ja se johti vielä tauolla sekä myös 30 peliminuutin kohdalla. Viisi minuuttia ennen loppua tilanne oli 73–71.

”Kauhajoki on loistava joukkue. Häviö ei ole häpeä”, Gibson tiivisti.

Sekä Antero Lehto että Steven Haney saattavat pelata ensi viikon ratkaisupeleissä.

”Lehto on pystynyt nyt harjoittelemaan kahtena päivänä, ja jos hän on mukana ensi viikolla, niin pelaajia olisi kuusi. Ja on mahdollista että Steven Haney toipuu jalkavammastaan lauantaihin mennessä. Tosin silloinkin pelaajia olisi vain kuusi, koska Kokko joutuisi jäämään pois”, Gibson sanoi.

Varmuudella on pois vain Matias Ojala, hän ei ehdi toipua pelikuntoon.

Nokian viimeiseen kotiotteluun oli vapaa pääsy. Kaikkiaan Nokia voitti 11 kotiottelustaan kuusi ja hävisi viisi. Kahdeksaan ensimmäiseen sai ottaa maksavaa katsojia, ja parhaimmillaan heitä oli 621 lokakuussa.