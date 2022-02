BC Nokia haki sisukkaan voiton koronahässäkän jälkeen – päävalmentaja Greg Gibson pillastui ja lensi suihkuun: ”Tuomarit eivät tunne pelaajia”

BC Nokian Gibson kertoi pettyneensä Suomen koripalloliiton ratkaisuihin. Edessä on kova peliruuhka.

BC Nokian koripallojoukkueen sisukkuutta ei voi kuin ihailla. Jokainen nokialainen keltamusta ja erityisesti joukkueen jäsenet voivat olla ylpeitä siitä tavasta, jolla joukkue on esiintynyt talven aikana.

BC Nokia palasi kahden viikon koronatauoltaan ilman kokeneimpia kotimaisia pelaajiaan Antero Lehtoa ja Matias Ojalaa, mutta pystyi silti nousemaan takaa voittoon Lapuan Kobria vastaan. Tärkeä kotivoitto kirjattiin nokialaisille 95–91 (41–42).

Voitto piti BC Nokian haaveet paikasta ylempään jatkosarjaan elinvoimaisina.

Nokia pelasi keskiviikkona ilman yhtäkään viime vuosituhannella (yli 20-vuotiasta) syntynyttä suomalaispelaajaa. BC Nokian avausviisikko taisteli upean ottelun isolla vastuulla, Max Besselink kokosi omilleen 20 pistettä.

”Olen todella ylpeä pelaajistani. Meillä oli pelipäivänä ensimmäiset viidellä viittä vastaan -harjoitukset kahteen viikkoon. Kukaan ei ole valittanut sanallakaan. Pelaajat ansaitsivat voiton”, BC Nokian päävalmentaja Greg Gibson kehui.

Nokian koripalloillasta tuli kuuma. BC Nokian Steven Haney, erinomainen kaukoheittäjä, linkosi kolmen pisteen pommin sisään päätösneljänneksellä, kun Kobrien Andre Wesson Junior astui Haneyn laskeutumisalueelle, Haney laskeutui Wesson Juniorin jalan päälle ja yhdysvaltalaispelurin nilkka pyörähti ympäri pahaenteisesti.

Jo aiemmin ottelussa Haneyn kaukoheittoa oli häiritty, mistä Haney sai varoituksen floppaamisesta.

Kun Haneyn nilkka vääntyi vastaavassa tilanteessa, yleensä niin rauhallinen Gibson menetti täysin malttinsa. Kolmen Suomen mestaruuden mies huusi tuomaristolta peräkkäiset tekniset virheet, jotka tiesivät suihkukomennusta. Tilanteesta annettiin vielä kolmas tekninen Nokian vaihtopenkille.

”Olin pettynyt, koska tuomarit eivät tunne pelaajia. Steven ei floppaa. Hän johtaa liigan tilastoa vastaanotetuissa virheissä kolmen pisteen heitoissa. Ellei aiempaa tilannetta olisi hoidettu huonosti, hänen nilkkansa olisi kunnossa. Nyt näyttää huonolta. Halusin puolustaa pelaajaani”, Gibson selvitti.

Myöhemmin ottelussa Nokian Antti Ahonen ja Kobrien Stokley Chaffee Junior ottivat yhteen. Loppuhetkillä Nokia oli joukkueista kylmäpäisempi ja taktisesti valmiimpi ottamaan voiton.

Nokia oli pelannut viimeksi 18. tammikuuta ja sillä oli allaan neljä voittoa viidestä taukoa edeltäneestä pelistä. Tämän jälkeen Nokiaan iski kenties viimeisenä miesten Korisliigan joukkueena koronakurimus. Vielä tammikuussa, kun useampi joukkue oli telakalla, liiga piti kolmen viikon tauon peleistä. Nyt, kun nokialaiset ovat vaikeuksissa pandemian kanssa, eivätkä niinkään muut, BC Nokia joutuu pelaamaan vajaalla kokoonpanolla viisi ottelua puoleentoista viikkoon, jotta runkosarja saadaan päätökseensä täysimääräisenä.

Suomen koripalloliitto venytti runkosarjan pituutta viikolla, jotta nokialaiset ehtisivät pelata kaikki runkosarjaottelunsa. Lisäksi liitto määräsi joukkueet pelaamaan, jos sillä on aiemman seitsemän vaaditun miehen sijaan viisi pelikykyistä pelaajaa.

”Olen pettynyt liigaan. Koska olemme viimeinen koronajoukkue, meitä on kohdeltu huonosti otteluohjelman kanssa. Meidän on pelattava viidellä. Ei se niin ollut aiemmin muiden kohdalla. Emme sanoneet mitään, kun muut joukkueet peruuttivat pelejään meitä vastaan. Nyt sitten tilanne on tämä”, Gibson sivalsi.