Pyynikillä kohtasivat kotimaan koripallokenttien parhaat joukkueet – fyysinen Karhubasket murjoi voiton Pyrinnöstä, päävalmentaja raivostui silti

Tampereen Pyrintö kaatui saappaat jalassa Pyynikillä. Miesten Korisliigassa on vain yksi valtias tällä hetkellä.

Keskiviikkoiltana Pyynikin palloiluhallissa nähtiin kotimaisten koripallokenttien viime aikojen kahden parhaan joukkueen kohtaaminen. Viiden ottelun voittoputkensa katkaissut Tampereen Pyrintö sai harmikseen huomata, että Kauhajoen Karhubasket on ykkönen merkittävällä erolla seuraaviin.

Karhubasket jatkoi hengästyttävää runkosarjaansa Pyynikillä hakemalla vierasvoiton 94–85 (47–36). Pyrintö voi olla esitykseensä tyytyväinen, vaikka se hävisi selvästi ja oli pahimmillaan perässä 26 pisteellä. Niin ylivoimainen Karhubasket tällä hetkellä on.

Mustaoranssit olivat voittaneet ottelunsa viimeksi yhtä pienellä pistemarginaalilla 15. joulukuuta (Kouvoja vastaan 75–73). Tuon illan jälkeen Karhubasket oli voittanut seuraavat viisi otteluaan yhteensä poskettomalla 135 pisteellä. Tämä on realismia miesten Korisliigan Karhubasket vastaan muut -asetelmassa, vaikka historiansa ensimmäiseen runkosarjavoittoon matkalla oleva joukkue pelaakin ilman maajoukkuetakapelaajaansa Henri Kantosta ja alkukauden tähteään Lee Skinneriä.

Pyrintö antoi Karhubasketille paljon sitkeämmän vastuksen kuin vaikkapa maajoukkuemiehiä vilisevä Helsinki Seagulls (20 pisteen tappio) viime sunnuntaina. Kuvaavaa oli, että Karhubasketin päävalmentaja Janne Koskimies likimain kihisi raivosta omiensa esityksen vuoksi pelin päätyttyä, vaikka voitto irtosikin.

”Suomen mestaruudesta pelataan ja tämä oli meille mahtava mittari voittojemme jälkeen. Olemme saaneet hommamme kuosiin ja itseluottamusta, mutta meillä on vielä matkaa, jos haluamme mestaruuden harjata”, Pyrinnön päävalmentaja Miikka Sopanen tuumi.

”Meistä ei tuntunut, että olisimme pelanneet kovin hyvin. Tyydyttävä esitys. Mutta meidän poikamme ymmärsivät, että jos tyydyttävällä pelillä kilpailemme Karhubasketin kanssa, niin se on ihan hyvä.”

”Karhubasket on todella vahva, siellä on monia asioita kunnossa. Siellä on laaja materiaali ja kovia pelaajia. He pelaavat yhtenäisesti ja korkealla itseluottamuksella. Karhubasket on meitä muita selkeästi edellä. Mutta kevään taistelu ei katso runkosarjan voittoputkia. Meillä muilla on Karhua enemmän parannettavaa ja jos parannamme heitä enemmän, saamme kilpailun Suomen mestaruudesta tänäkin vuonna.”

Näissä korinaluspalloissa Karhubasket oli Pyrintöä vahvempi. Eero Innamaa repii pallon Lassi Kilpiseltä, kun Rene Rougeau (kesk.) ja Joona Hakamaa seuraavat.

Devante Foster on Pyrinnön ponnistusvoimaisimpia pelaajia.

Pyrintö hävisi kauden aikana vain kahdesti hävinneelle (19–2) Karhubasketille eritoten fyysisyydessä. Jos Pyrintö oli saanut edellisotteluissa pidettyä kelvollisesti kurissa Korisliigan kärkisenttereihin kuuluvat Joe Lawsonin (Seagulls) ja Jeremiah Woodin (Salon Vilpas), niin Karhubasketin 203-senttinen Simeon Carter (20 pistettä/10 levypalloa) ei enää pysynyt tamperelaisten näpeissä.

Carterin ja vuoden 2019 mestaruuden takuumiehen Cameron Jonesin (21/7/8 korisyöttöä) johdolla Karhubasket moukaroi Pyrintö-pelaajia korin alla ja repi 21 hyökkäyslevypalloa. Hyökkäyslevypalloista tulleet pisteet menivät vieraille 32–6.

”Asenteessamme korin alla ei ollut vikaa, mutta tuli henkilökohtaisia nukahduksia. Luulen, että löydän videolta myös rakenteellisia ongelmia. Karhubasket hyökkää rakenteellisesti hyökkäyslevypalloihin ja sen estäminen on viiden pelaajan työtä”, Sopanen analysoi.

Levypallopelillään Karhubasket loi tilaa kaaren taakse, josta Miikka Marttinen rokotti kasvattajaseuraansa 18 pisteen edestä.

Pyrintö sai keskiviikoksi takaisin mukaansa viime viikolla harjoituksissa itseään loukanneen Tomas Pihlajamäen. Ike Smith taituroi Pyrinnölle 21 pistettä. Atleettinen Devante Foster, kokenut David Gonzalvez ja tarkkakätinen Valtteri Leppänen hoitivat oman roolinsa hyökkäyspäässä.

Karhubasket-tappion jälkeen Pyrintö jatkaa sarjataulukossa viidentenä. Jos Pyrintö kaataa lauantain viimeisessä runkosarjaottelussaan Joensuun Katajan, tamperelaiset ovat todella lähellä paikkaa ylempään jatkosarjaan (kuuden parhaan joukkoon).

”Jos joku olisi sanonut minulle joulukuussa, että Kataja-peli ratkaisee, saammeko top 6 -paikan, niin olisin ottanut sen. Olemme voiton puolella. Jatkopaikka on pitkälti omissa käsissämme”, Sopanen muistutti.

Ike Smith osaa luikerrella korille taidokkaasti. Karhubasketia hän rokotti 21 pisteellä.