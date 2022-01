Taisto kotiedusta kuumenee – OrPo onnistui oikeaan aikaan pelaamaan alkuvuoden parhaan pelinsä: ”Tultiin kiukulla peliin”

Taistelu naisten lentopalloliigan kotiedusta käy kuumana. Oriveden Ponnistus otti sitä ajatellen todella isot kolme pistettä Rovaniemeltä.

Aamulehti

Oriveden Ponnistus oli ladannut isot paukut sunnuntaiseen Rovaniemen-vierailuun naisten lentopalloliigassa. Lauantaina Kuusamossa Pallo-Karhut oli selvästi 3–0 parempia, mutta sunnuntaina rovaniemeläistä Woman Volleyta vastaan oli OrPon vuoro juhlia.

Kuusamo-pelin jälkeiset kommentit kertoivat, että OrPon vierasviikonlopun pääpeli oli selvästi WoVoa vastaan. Se näkyi OrPon vaihtopenkistä alkaen: valmentaja Nikolas Gitzekosista lähtien penkillä olijat esittivät sunnuntain pelin aikana useita innokkaita tuuletuksia voittopisteiden jälkeen.

OrPo voitti WoVon 3–0 (25–23, 25–22, 25–23) todella tiukkojen erien päätteeksi. Samalla oriveteläiset vankistivat sarjan neljättä sijaansa.

”Olen hyvin tyytyväinen tulokseen. Meillä oli puolustuspelissä enemmän energiaa kuin Kuusamoa vastaan”, Gitzeikos totesi WoVo-pelistä.

Vuoden 2022 paras peli tuli OrPolle oikeaan paikkaan. Viikko sitten samainen WoVo otti hieman yllättävän 3–0-voiton Oriveden liikuntahallissa ja alla oli kolme tappiota.

Sunnuntainakin kotijoukkue haastoi tiukasti ja OrPo joutui tekemään täyden päivätyön voiton eteen. Kuusamo-pelin vaihdosta aloittanut yleispelaaja Annukka Paloniemi nousi avauskokoonpanoon ja isoon rooliin yhdessä passari Nea Luntamon kanssa. OrPolta löytyi pisteiden tekijöiden puolelta nyt ihailtavasti laajuutta: Yleispelaaja Ariana Pirv jäi kahdeksaan pisteeseen, mutta se ei joukkueen menoa sen isommin haitannut, kun Luntamo ruokki hyökkääjiään monipuolisesti.

Juuri 19 vuotta täyttänyt hakkuri Ada Aronen oli vahvimmillaan erien lopuissa ja ratkaisi toisen erän tärkeillä pisteillään. Aronen urakoi lauantaina yleispelaajana ja nyt kantoi vastuuta hakkurin roolissa. Aronen ja Paloniemi kokosivat OrPon parhaan pistemäärän 12. Luntamo oli vahva torjuntapelissä ja merkkautti passarille komeat kolme torjuntaa. Keskitorjuja Netta Rekola oli totutun vahva koko vieraskiertueen ja sai paljon vastuuta hyökkäyspelissä.

”Oli kiukkupeli. Oltiin todella huonoja eilen, sisuunnuttiin ja tultiin kiukulla peliin. Lisäksi edellisestä WoVo-pelistä jäi kalavelkoja”, OrPo-passari Luntamo tiivisti pelifiiliksen.

OrPon tiukkatahtinen alkuvuosi jatkuu, kun keskiviikkoinen LP Vampula -kotipeli on neljäs 11:een päivään.

”Ei tässä mitään lepäilemään ehdi. Vaihtorosteria ei ole hirveästi, on kyllä työtä edessä”, Luntamo viittasi pelitahtiin ja OrPon kapeaan kokoonpanoon.

Taisto kotiedusta eli neljän joukkoon pääsystä on kovaa, kun kuopiolainen Puijo on noussut jo viidenneksi ja kuudentena oleva Hämeenlinna on saanut rivejään taas paremmin kokoon. Joukkueet ovat seitsemän pisteen sisällä. Tässä taistossa vieraspisteet olivat todella tärkeät OrPolle