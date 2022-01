Nokian KrP porskuttaa, mutta parempaa on silti lupa odottaa – ”Hän on kaveri, jolle pitää uskaltaa antaa vapauksia”

Nokian KrP taisteli sunnuntaina komean voiton ja katkaisi TPS:n 11 ottelun voittoputken.

Aamulehti

Nokian KrP:n tilanne kevättä ja pudotuspelejä ajatellen on kutkuttava. Joukkue porskuttaa miesten salibandyliigan kärkikahinoissa, vaikka ryhmästä on revittävissä vielä paljon nähtyä enemmän tehoja irti.

Suurinta harppausta on odotettavissa taiturimaiselta hyökkääjältä Nico Jonaesonilta. Ykkössentteri on pelannut kauden hieman yli piste per peli -tahdilla (15 ottelua, 8+9=17). Monelle se on kelpo lukema, mutta Jonaesonilta on totuttu näkemään kahta pistettä ottelua kohden.