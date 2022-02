Classic nousi voittoon kärkiottelussa – ”Löysimme oman tasomme”

Perjantaina Classic kohtaa kärkiottelussa Lempäälässä Nokian KrP:n.

Moninkertainen mestarihyökkääjä Nico Salo teki voittomaalin, kun Classic kukisti keskiviikkona Kupittaan hallissa Turussa TPS:n 5–3 peräti 725 katsojan edessä salibandyliigassa.

”Tiukka peli. On ollut kaikenlaista hässäkkää koronan takia ja muutakin, harjoittelu on kärsinyt. Joukkueesta on varmaan kaksi kolmasosaa käynyt koronan läpi”, sanoi päävalmentaja Samu Kuitunen.

TPS johti kahden erän jälkeen 3–2, mutta Classic voitti päätöserän 3–0. Mikko Leikkanen tasoitti, sitten oli Nico Salon vuoro 57. minuutilla ja loppunumerot sinetöi Albert Koskinen.

”TPS oli hyvällä jalalla liikkeellä, heillä oli playoffilme pelissä. Olimme kaksi erää vaikeuksissa, onneksi pysyimme mukana pelissä. Kolmanteen erään löysimme oman tasomme”, Salo sanoi.

Kolmesta jatkoaikatappiosta tällä kaudella yksi tuli juuri TPS:lle lokakuussa, kun ottelu päättyi harvinaisiin lukemiin1–2.

Perjantaina Classic kohtaa kärkiottelussa Lempäälässä Nokian KrP:n.

”Kova peli on tiedossa silloin varmasti”, Kuitunen sanoi.

Joulukuussa peräti viiden vuoden jatkosopimuksen Classicin kanssa tehnyt Nico Salo muutti 8-vuotiaana Keuruulta Tampereelle ja aloitti saman tien Classicin sählykerhossa. Junioreissa tuli kultaa C- ja A-junioreissa, kaudella 2009–10 hän debytoi liigassa.

Keuruulle on tehty Salon veljesten mukaan nimetty salibandykenttä.

”Se on paikallisella leirintäalueella. Sinne voidaan myydä mainoksia. Kesällä sinne mennään pelailemaan”, Nico Salo sanoi.

Pikkuveli Tuukka teki keskiviikkona vieraiden avausmaalin.

”Tuukan sopimus päättyy keväällä, ei ole tietoa hänen jatkostaan”, Nico Salo sanoi.

Nico Salo on pelannut koko uransa yhtä kautta lukuun ottamatta Classicissa, kauden 2017–18 hän pelasi Ruotsin liigan Helsingborgissa.