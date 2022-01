Tässä on Suomen joukkue futsalin EM-kisoihin, mukana kaksi pelaajaa Akaasta: ”Meillä on paras mahdollinen joukkue”

Suomesta on isäntämaa Hollantia lukuun ottamatta ostettu eniten pääsylippuja EM-kisoihin.

Aamulehti

Suomen joukkue futsalin EM-kisoihin julkistettiin perjantaina. Ryhmään kuuluvat Akaa Futsalin Juhana Jyrkiäinen ja Iiro Vanha.

”Meillä on kokenut joukkue, ja tämä on juuri se joukkue, jonka halusin. Toivoin, että kaikki pelaajat olisivat käytettävissä ja olen iloinen, että näin myös tapahtui. Mielestäni meillä on paras mahdollinen joukkue kasassa”, päävalmentaja Mico Martic sanoi Palloliiton tiedotteessa.

EM-kisat pelataan Hollannissa Amsterdamissa ja Groningenissa 19. tammikuuta alkaen. Turnaus kestää kaksi ja puoli viikkoa.

Suomi osallistuu ensimmäisen kerran futsalin arvokisoihin. Marticin mielestä EM-kisapaikka on osoitus suomalaisen futsalin kehityksestä reilun 20 vuoden aikana.

”Nyt on hyvä hetki näyttää olevamme yksi Euroopan huippumaista futsalissa”, Martic sanoo.

Suomi kohtaa alkulohkossa Italian, Kazakstanin ja Slovenian.

”Se on varmaan kisojen kovin lohko. Olemme iloisia, että pääsemme pelaamaan kovimpia jengejä vastaan. Hyviä pelejä on tiedossa, innolla odotan”, Suomen kapteeni Panu Autio sanoi etäjulkistustilaisuudessa.

Aution mukaan Suomen pitää pärjätäkseen juosta enemmän kuin vastustajat.

"Meillä on laaja rosteri. Se näkyy laadukkaassa prässipelissä. Olemme myös hyvin organisoituja, ja uskallan väittää, että paremmin valmistautuneita kuin yksikään vastustajista. Erikoistilanteissa me olemme tosi vahva joukkue, ja meillä on myös selkeä ajatus, miten niitä hankitaan paljon.”

Palloliiton futsalpäällikön Jyrki Filpun mukaan Suomesta on isäntämaa Hollantia lukuun ottamatta ostettu eniten pääsylippuja EM-kisoihin. Filppu kertoi, että ensi viikolla selviää, miten paljon yleisöä peleihin pääsee.

Filpun mukaan jokainen Suomen joukkueeseen kuuluva on saanut vähintään kaksi rokoteannosta.