Suomalaiset vakuuttuivat olympialaisten järjestelyistä: ”Ainakaan minulle ei jäänyt epäselvyyttä, etteikö kisoja voitaisi järjestää”

Suomen ampumahiihtäjien päävalmentaja Jonne Kähkönen palasi viikonloppuna Pekingin olympialaisten hiihtolajien kisapaikoille tehdyltä työmatkalta.

Ampumahiihdon maailmancup jatkuu tällä viikolla Oberhofissa Saksassa, mutta Suomen joukkueen päävalmentaja Jonne Kähkönen seuraa kisoja poikkeuksellisesti kotonaan televisiosta.

”Hyvä saada vähän erilaista perspektiiviä välillä”, Kähkönen kertoo.

Kähkönen palasi sunnuntaina aamuyöstä Pekingistä, jossa hän oli tutustumassa ampumahiihdon suorituspaikkoihin helmikuussa alkavissa olympiakisoissa.

Edellisen kerran hän oli kotonaan Lahdessa ennen maailmancupin alkua 24. marraskuuta, joten pieni matkustushuili on paikallaan.

Olympiakisojen ampumahiihdot järjestetään Zhangjiakoussa, jossa Kähkönen kävi viiden hengen suomalaisen iskuryhmän kanssa. Mukana oli muun muassa hiihtovalmentaja Olli Ohtonen.

Käynti oli tarpeen, sillä koronapandemian takia Pekingissä ei ole voitu järjestää perinteisiä esikisoja, joissa urheilijat ovat voineet testata suorituspaikkoja etukäteen.

Kähkösen mukaan ampumahiihdon latuprofiilit ovat raskaat, vaikka hiihtobaanat ovat leveitä.

”Esimerkiksi miesten neljän kilometrin hiihtolenkki normaalimatkalla [20 km] on rankka. Kääntöpaikalle on raskas nousu ja alas tultaessa jyrkkää laskua. Olemme simuloineet samanlaista profiilia Vuokatissa, joten se on urheilijoille tuttua”, Kähkönen kertoo.

Zhangjiakoussa kilpaillaan korkealla, aina 1 700 metrissä. Lumi on tykkilunta, ei siis luonnonlunta.

”Muuten järjestelyt vaikuttivat hyviltä. Ainakaan minulle ei jäänyt epäselvyyttä, etteikö kisoja voitaisi järjestää. Kaikki oli valmista.”

Pandemian takia vuodenvaihteen testiviikko vietiin läpi eristetyssä kuplassa samaan tapaan kuin olympiakisoissa. Kisajärjestäjillä oli suojapuvut.

”Kupla toimi hyvin, ja turvajärjestelyt olivat ensiluokkaiset”, sanoo Kähkönen, joka on itse saanut jo neljännen koronarokotuksen.

Pekingiin Kähkönen lensi tapaninpäivänä vietettyään joulun erillisessä majoituksessa Lahdessa varotoimena perheen koronatapauksen takia.

”Näimme perheen kanssa jouluna vain ulkona. Senkin takia on hyvä olla välillä kotona.”

Kähkönen kertoo saaneensa kolme koronarokotusta Suomessa ja yhden kesällä Yhdysvalloissa, jossa hänen poikansa on opiskelemassa.

”Otin, kun niitä oli siellä kaikille tarjolla”, Kähkönen kertoo avoimesti.

Maailmancupin kisoissa kansainvälinen ampumahiihtoliitto IBU vaatii ja tarvittaessa valvoo, että kilpailijoilla on negatiivinen koronatestitulos, vaikka maahan pääsisi täyden rokotesarjan otettuaan.

Lisäksi suomalaisurheilijat tekevät itse pikatestin ennen kuin matkustavat kilpailupaikkakunnalle.

”IBU:n koronaprotokolla on tiukka, mikä on hyvä”, Kähkönen sanoo.

Päävalmentaja Jonne Kähkönen kävi Pekingissä tutustumassa ampumahiihdon suorituspaikkoihin.

Oberhofissa kilpaillaan maailmancupissa torstaista sunnuntaihin. Ohjelmassa on neljä henkilökohtaista kisaa ja kaksi viestiä. Ensi viikolla cup jatkuu Ruhpoldingissa jälleen kuudella kilpailulla.

Ensimmäisenä kisaviikonloppuna Suomen joukkueen valmentajina ovat Aku Moilanen ja Ahti Toivanen. Kähkönen ottaa joukkueen haltuunsa ensi viikolla.

”Jos suomalainen sattuisi olemaan kärkipäässä torstain pikakisan jälkeen, ehdin paikalle tarvittaessa vielä sunnuntain takaa-ajoon”, Kähkönen suunnittelee.

Käytännössä ampumahiihtäjät vain käväisevät pikaisesti Suomessa ja jatkavat saman tien Pekingiin, kun maailmancupin toinen jakso päättyy 23. tammikuuta.

Olympialaisten ampumahiihto kilpaillaan 5.–19. helmikuuta. Sen jälkeen alkaa maailmancupin päätösjakso, jonka ensimmäinen osa on Kontiolahdella helmi–maaliskuun vaihteessa.

Mari Eder on jo valittu Pekingin olympialaisiin.

Toistaiseksi Pekingiin on valittu vasta kolme ampumahiihtäjää: Mari Eder, Olli Hiidensalo ja Tero Seppälä. Kähkönen kuitenkin odottaa, että Pekingissä nähdään täydet suomalaisjoukkueet: neljä naista ja neljä miestä.

Tällöin suomalaiset pääsisivät mukaan myös olympiaviesteihin.

Urheilijoilta vaaditaan Kähkösen mukaan selviä olympianäyttöjä ennen lopullisia valintoja.

Maailmancupin ensimmäinen puolisko sujui suomalaisilta kaksijakoisesti: puolet joukkueesta onnistui, puolet ei.

Seppälä oli parhaimmillaan viides takaa-ajossa Östersundissa. Eder ja Hiidensalo ylsivät 11:nneksi, ja Suvi Minkkinen oli 24:s.

Cupin toisella jaksolla Kähkönen odottaa suomalaisilta sijoja 6–10.

”Ampumahiihdon lajiluonteen takia ei kannata tuijottaa pelkkiä lopputuloksia. Tilanteet voivat vaihdella paljon”, Kähkönen sanoo.

Päävalmentaja toivoo, että urheilijat kokevat jokaisen kilpailun mahdollisuutena, eivät uhkana.

”Nyt ei olla vielä pärjätty viesteissä. Niistä odotan parempaa, mutta urheilija ei saisi kokea liikaa painetta viestipäivinä.”

Miesten maailmancupissa ranskalaisilla on kaksoisjohto, kun Emilien Jaquelin on ykkösenä (371 pistettä). Quentin Fillon Maillet vaanii vain kahden pisteen päässä. Seppälä on kokonaispisteissä 16:ntena (181). Hiidensalo on 44:s (45).

Cupin voittoa puolustava Norjan Johannes Thingnes Bœ on seitsemäntenä (310).

”Norjalaiset miehet eivät ole enää dominoineet samalla tavalla kuin viime kaudella. Kärjessä on ollut vaihtuvuutta”, Kähkönen huomauttaa.

Naisten cupin kärki sen sijaan on norjalaisen Marte Olsbu Roeiselandin hallussa. Eder on 35:s ja Minkkinen 47:s.

”Pikakisassa on mukana 120 kilpailijaa, joista 60 jatkaa takaa-ajoon. Sinne pääsy on hyvä ensisijainen vaatimus”, Kähkönen sanoo.