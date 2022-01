Novak Djokovic oli viety Melbournen lentokentällä erillishuoneeseen, jossa häneltä kysyttiin kysymyksiä. Tennistähden asianajajat aikovat haastaa viranomaisten päätöksen.

Tennispelaaja Novak Djokovicin viisumi Australiaan on hylätty. Djokovic kuvattiin, kun hän pelasi Madridissa 1. joulukuuta 2021.

STT

Australia on perunut tennistähti Novak Djokovicin viisumin tämän saavuttua Melbourneen. Aiemmin kerrottiin, että Djokovic on saanut terveyssyistä poikkeusluvan saapua maahan Australian avoimia varten. Serbialainen on vastustanut korona­rokotus­vaatimusta.

Yhdeksän kertaa Australian avoimien kaksinpelimestaruutta juhlinut Djokovic saapui Melbourneen myöhään keskiviikkona paikallista aikaa. Hän ei kuitenkaan päässyt rajatarkastuksesta läpi.

Rajaviranomaisten mukaan Djokovicilla ei ollut tarpeeksi näyttöä täyttääkseen Australian maahantulo­vaatimukset.

”Ne, jotka eivät ole kansalaisia ja joilla ei ole voimassa olevaa viisumia maahantulon yhteydessä tai joiden viisumi on peruutettu, pidätetään ja poistetaan Australiasta”, todettiin viranomaisten lausunnossa.

BBC: Karkotetaan maasta

Britannian yleisradioyhtiö BBC kirjoittaa, että Djokovicille oli kerrottu, että tämä karkotetaan maasta.

BBC:n mukaan viranomaiset olivat huomanneet virheen Djokovicin hakemuksessa. Median mukaan tennistähti oli viety huoneeseen Melbournen lentokentältä. Siellä häneltä oli tuntien ajan kysytty kysymyksiä.

Sen sijaan serbialaisen valmentaja ja tukitiimi pääsivät maahan, kertoo Australian yleisradioyhtiö ABC.

Tennistähden asianajajat ovat oikeusteitse haastaneet viranomaisten päätöksen karkottaa pelaaja.

BBC:n mukaan Djokovic ei ollut hakenut terveysperustaista poikkeuslupaa saapua maahan sillä perusteella, että häntä ei olisi rokotettu.

”Säännöt ovat sääntöjä”

Djokovic ei ole kertonut julkisuudessa, onko hän ottanut koronarokotusta, jota kisajärjestäjät edellyttävät pelaajilta. Australialla on tiukat maahantulovaatimukset.

”Herra Djokovicin viisumi on peruutettu. Säännöt ovat sääntöjä, varsinkin kun on kyse rajoistamme”, Australian pääministeri Scott Morrison tviittasi.

ABC kirjoittaa pääministerin sanoneen, että Djokovic ei ole tervetullut Australiaan. Morrison totesi, että maahantuloon tarvittava viisumi edellyttää tuplarokotusta tai terveyssyistä saatua poikkeuslupaa. Hän kertoi saaneensa tiedon, että Djokovicilla ei ollut ollut käytössään poikkeuslupaa.

Serbian presidentti Aleksandar Vucic on osoittanut tukensa Djokovicille. Australiassa jo Djokovicin poikkeuslupa herätti paljon kritiikkiä.

Djokovicin oli tarkoitus jahdata Melbournessa uransa 21:tta kaksinpelin grand slam -titteliä. Sillä hän olisi voinut yltää grand slam -mestaruuslistan kärkeen.

Ennen Australian avoimia Djokovicin kanssa mestaruuksien määrässä tasoissa ovat niin ikään 20 grand slamia valloittaneet Espanjan Rafael Nadal ja Sveitsin Roger Federer, jolta jää loukkaantumisen takia ainakin alkukausi väliin.

Australian avoin turnaus alkaa 17. tammikuuta.