Aikuisten SM-kulta ja nuorten EM-pronssi kruunasivat tamperelaisen Pihla Kaivo-ojan viime vuoden. Tänä vuonna entinen joukkuevoimistelija opettelee olemaan armollisempi itseään kohtaan.

Ainakin yhdessä suhteessa Pihla Kaivo-oja, 19, on ainutlaatuinen urheilija. Nimittäin hän on taatusti Pirkanmaalla, Suomessa ja miksei koko maailmassakin ainoa, joka on vaihtanut lajia joukkuevoimistelusta nyrkkeilyyn.

Kaiken lisäksi tamperelaisiskijä on varsin lyhyessä ajassa noussut painoluokkansa Suomen parhaaksi (toinen SM-kulta joulukuussa), ikäluokkansa top kolmoseen Euroopassa (EM-pronssi alle 22-vuotiaissa) ja kuuden joukkoon maailmassa (kuudes sija 18-vuotiaiden MM-kisoissa).