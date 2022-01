Sairastelu haittasi Jenni Saarisen valmistautumista EM-jäille – ”Päivä kerrallaan kerään nyt voimia”

Taitoluistelun EM-mitaleista kisataan ensin viikolla Tallinnassa. Samalla ratkeaa naisissa paikka Pekingiin. Tyrkyllä ovat Saarinen ja Emmi Peltonen.

Aamulehti

Kooveen Jenni Saarinen voitti juuri ennen joulua taitoluistelun Suomen mestaruuden, mutta valmistautuminen ensi viikon Tallinnan EM-kisoihin on sujunut kaikkea muuta kuin ihanteellisissa merkeissä.

”Olin SM-kisojen jälkeen viikon flunssassa ja sen jälkeen sain noroviruksen. Olen pystynyt treenaamaan vasta kolme päivää”, Saarinen kertoi tiistaina taitoluistelijoiden etätiedotustilaisuudessa.

EM-kisat luistellaan 12.–16. tammikuuta Tallinnassa.

”Päivä kerrallaan kerään nyt voimia. Olen ihan hyvillä mielin”, Saarinen valoi uskoa kisamahdollisuuksiin.

Porin SM-kisoissa Saarinen toisti hänelle niin tuttua kaavaa. Lyhytohjelma oli vakuuttava ja toi liki omat ennätyspisteet, mutta vapaaohjelma meni taisteluiksi ja selviytymiseksi.

”Lyhytohjelma on tosiaan toiminut tällä kaudella. Se on hyvin rakennettu ja luotan siihen. Vapaaohjelma on ollut yhtä vuoristorataa, mutta olen erittäin luottavainen, että sekin saadaan toimimaan.”

Kumpi Pekingiin?

Saarinen hankki viime keväänä Suomelle maapaikan tuota pikaa koittaviin Pekingin olympialaisiin.

Suomen olympiaedustaja naisten taitoluisteluun ei ole vielä valittu, ja Tallinnan EM-jäälle matkaa Saarisen ohella tauon jälkeen arvokisajäille palaava Emmi Peltonen.

Nostetaan siis olympiapaikka pöydälle: Tallinnassa paremmin menestyvä matkaa Kiinaan?

”Tuohon en voi sanoa mitään. Se on Suomen olympiakomitean päätös”, Peltonen kommentoi Teams-yhteydellä.

Samalla kannalla oli myös Saarinen.

”EM-kisoissa oma suoritus on ainoa asia, mihin voi vaikuttaa. Kaikki muu on muiden käsissä. Ja elämä jatkuu, vaikka olympiapaikkaa ei tulisikaan.”

Peltosella on kokemusta olympialaisten kirkkaista valoista neljän vuoden takaa Pyeongchangista. Saarinen puolestaan on siitä harvinainen suomalaisurheilija, että hän on jo päässyt kokemaan tulevat olympianäyttämöt.

Saarinen osallistui viime lokakuussa testikisaan taitoluistelun olympia-areenalla Pekingissä.

”Oli mukava päästä testaamaan jäätä ja näkemään oheistilatkin. Puitteet ovat kyllä hienot. Hyvä tunnelma niistä varmasti syntyy.”

Todella kova taso

Tallinnan EM-kisoista vielä puhuttaessa Saarinen ja Peltonen pitävät Euroopan tasoa tällä hetkellä todella kovana.

”Tasoero on ihan hirveä verrattuna vaikka vuoden 2020 EM-kisoihin”, Peltonen sanoi.

”Komppaan Emmiä. Mukana on paljon yli 200 pisteen luistelijoita”, Saarinen jatkoi.

Saarisen omat ennätyspisteet ovat 181,20 vuodelta 2019.

Kooveen luistelijalla on nyt edessään kolmannet arvokisat.

”Sen olen ainakin oppinut, että turha yrittäminen ei tuo mitään. Pitää ottaa rennosti ja luottaa omaan tekemiseen.”