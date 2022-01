Iivo Niskanen putosi norjalaishirmun vedosta, mutta nousi Tourin kokonaiskilpailussa kolmanneksi: ”Laskujohteinen suoritus”

Norjan hurjakuntoinen Johannes Hösflot Kläbo hyydytti Niskasen, joka jaksoi kiertueen viimeistä edellisessä osakilpailussa toiseksi.

Iivo Niskanen kohensi asemiaan Tour de Skin kokonaiskilpailussa, kun kiertueen viimeistä edellinen osakilpailu hiihdettiin maanantaina Italian Val di Fiemmessä.

Niskanen sijoittui 15 kilometrin (p) yhteislähdössä toiseksi kamppailtuaan 11 kilometriin asti kiertuetta johtavan Norjan Johannes Hösflot Kläbon kanssa. Sitten hirmukuntoinen Kläbo karkasi nousussa Niskaselta, joka sai pidettyä neljän miehen takaa-ajoryhmän takanaan.

Niskanen nousi kokonaiskilpailussa kuudennelta sijalta kolmanneksi. Eroa johdossa olevaan Kläboon on kaksi minuuttia ja 49 sekuntia. Toisena on kaksi edellistä Touria voittanut Venäjän Aleksandr Bolshunov, joka on kaksi minuuttia kärjestä.

Niskanen myönsi V Sportin tv-haastattelussa, että Kläbo oli ”yksinkertaisesti vain parempi”.

”Itsellä oli sellainen laskujohteinen suoritus. Tuli ehkä pieni taktinen kömmähdys. Lähdin vetämään sen verran ajoissa, että pääsin kirimaaliin. Porukka hajosi siinä, ja tein vähän turhaan Johannekselle töitä siinä edessä. Seuraavalla kiekalla oli hankaluuksia omalla vahvuusalueellakin, enkä pystynyt enää tulemaan mukana. Tuli liian hanakasti iskettyä siihen väliin”, Niskanen sanoi.

Niskanen on hiihtänyt Alpe Cermisin loppunousun vain kerran, mutta silloin hän kärsi nivuskrampista. Niskanen on hiihtäjäksi isokokoinen, ja loppunousussa ovat yleensä menestyneet parhaiten kevytrakenteiset menijät.

”Eiköhän se pidä kuitenkin lähteä kipuamaan. Ei tule olemaan meikäläisen jaloille helppoa. Pitkät ja voimattomat jalat. Koetetaan nostaa niitä vuorotellen toisensa eteen, että pääsee mäen päälle”, Niskanen sanoi.

Toinen sija on Niskasen uran paras maailmancupin yhteislähdöissä. Kaikki seitsemän voittoaan hän on saavuttanut väliaikalähdöllä.

Niskanen siirtyi kilpailussa vetohommiin 6,5 kilometrin kohdalla ja nappasi 8,5 kilometrin kohdalla olleessa kirimaalissa 12 bonussekuntia. Siitä Niskanen jatkoi vetoa, ja vain Kläbo pysyi perässä.

Kun matkaa oli jäljellä noin neljä kilometriä, norjalainen jätti Niskasen tasaisella vedolla radan pisimmässä nousussa. Tämä oli yksi sprinttihirmuna tunnetun Kläbon parhaita suorituksia maailmancupin normaalimatkoilla.

Tämä oli hänelle jo neljäs voitto tällä Tourilla. Kansainvälisen hiihtoliiton tilastojen mukaan 25-vuotiaalla Kläbolla on nyt 46 osakilpailuvoittoa, ja sillä määrällä hän sivuaa maanmiehensä Björn Dählien ennätystä.

Perttu Hyvärinen venyi parhaaseen mc-suoritukseensa pitkään aikaan ja sijoittui 11:nneksi.

”Ai että tuntuu hyvälle hiihtää pitkästä aikaa hyvin. Tosi onnistunut kisa. Päätin lähteä pitämään miestä ahtaalla ja katsoa, olenko niin huonossa kunnossa, mitä tulokset ovat olleet. Tosi hyvä tulos ja lämmittää mieltä suuresti”, Hyvärinen sanoi.