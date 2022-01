Novak Djokovicia ei päästetä luikahtamaan porsaanreiästä

Tennistähden mahdollisuudet osallistua Australian avoimiin käyvät vähiin.

Melbourne

Tenniksen Australian avoimen mestaruusturnauksen johtajan Craig Tileyn mukaan serbitähti Novak Djokovicin pelaaminen tämän vuoden turnauksessa selviää lähipäivinä. Djokovic on tunnettu rokotevastaisuudestaan ja on kieltäytynyt vahvistamasta, onko hänet rokotettu koronaviruksen varalta.

Kahden viikon päästä alkavassa turnauksessa kaikilta osallistujilta edellytetään koronarokotus tai lääketieteellinen erivapaus, jonka perusteella voi saada vapautuksen rokotuspakosta.

Nyt keskustelua on herättänyt se, hankkiiko rokotevastainen Djokovic todistuksen, joka vapauttaa rokotuspakosta.

Erivapausanomukset arvioi lääkäreistä koostuva riippumaton lääkäriryhmä.

Tileyn mukaan kello tikittää.

”Vielä muutama tilauslento on tulossa tämän viikon loppuun mennessä, ja sitten kaikki pelaajat ovat täällä”, Tiley kertoi Nine Networkille.

”Mitä Novakiin tulee, uskon meillä olevan paljon selkeämpi kuva lähipäivinä, muuten on melko myöhäistä saapua pelaamaan Australian avoimiin.”

Nadal on jo paikalla

Victorian osavaltion viranomaiset eivät ole antamassa armoa supertähdille koronanvastaisissa ponnisteluissa vaan peräänkuuluttavat rokotusten merkitystä ja niiden vaatimista.

”Nämä ovat säännöt. Lääketieteelliset poikkeukset ovat juuri sellaisia, mutta ne eivät ole porsaanreikä tennispelaajille”, osavaltion varapääministeri James Merlino painotti jo joulukuussa.

Djokovicin poisjäänti olisi urheilullisesti takaisku turnaukselle, koska hän on hallitseva mestari. Serbi on voittanut 20 grand slam -turnausta. Djokovicin arkkivihollinen Rafael Nadal jahtaa myös 21. grand slamiaan ja on koronaviruksesta toipumisensa jälkeen jo valmistautumassa Melbournessa.

Pitkäaikaisista kilpakumppaneista Roger Federer on sivussa loukkaantumisen vuoksi.