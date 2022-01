Night Guard palasi voittajana kehään – Katso Teivon ravien tulokset

Night Guard kilpaili 11 kuukauden tauon jälkeen ja palasi heti ykkössijalle Teivon raveissa. Ykköskohteessa nähtiin yllätys.

Teivon tiistaisen Toto5-kierroksen ennakkoon ehkä mielenkiintoisin hevonen, Olli Koivusen ohjastama Night Guard ei pettänyt pelaajien odotuksia. Se haki Teivosta tolpan aika lailla puolivaloin – 11 kuukauden kilpailutauon jälkeen.

7-vuotiaaksi varttunut kykyruuna oli sähäkkänä heti startissa ja haki piikkipaikan haltuunsa. Koivusen tehtäväksi jäi vauhdin säätely ja voiton varmistelu. Teivon ykkösen jälkeen Night Guardin kilpailusarakkeessa komeilee 24 voittoa 29 startista.

Night Guardin kyvykkyys tuli esille jo juniorivuosina.

”Hevonen oli 3–4-vuotiaana vähän hankala tapaus, kun se ei meinannut pysyä edes Metsämäen kaviouralla. Mutta kun sillä pääsi treenaamaan kunnolla, huomasin, että hevosessa on sekä potkua että vauhtia”, Koivunen muisteli.

Night Guard noteerasi täyden matkan ryhmäajossa kilometriajan 15,9. Hevonen oli myös Toto5-pelin käytetyin varma 54 prosentin peliosuudella.

Toto5-peli käynnistyi pelimielessä pienellä yllätyksellä, kun ykköseksi rutisti loppusuoran kiriväännössä Santtu Raitalan ohjastama Arrogance. Hevosta oli pelattu Toto5-pelissä vain kuusi prosenttia. Vaikka Arrogance pääsi juhlimaan voittoa, alkumatka ei luvannut menestystä.

”Emme löytäneet paikkaa parijonosta ja jouduimme peruuttelemaan joukon hännille. Ruuna kesti silti hyvin vaativan juoksun”, Raitala analysoi.

Arrogance kirjautti kilometriajan 16,6.

Toto5-pelin muut voittajat olivat Lumi-Riku, Let’s Get It Up ja Vuaran Viima. Oikealla Toto5-rivillä pääsi sujauttamaan taskuunsa reilut 363 euroa kahisevaa.