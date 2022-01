Stonecapes Tiffany jakoi voimansa viisaasti Teivossa

Tapio Perttunen kirjautti itsensä Magic Mondayn tuplavoittajaksi Shining Armorilla.

Teivo isännöi maanantaina Magic Mondayn Toto65-kierroksen yhdessä Joensuun Linnunlahden kanssa.

Teivon ensimmäisessä Toto65-kohteessa iskivät yhteen enintään 4500 euroa tienanneet lämminveriset. Lähdön selvä ennakkosuosikki (peliprosentti 54), Jari Kinnusen ohjastama ja valmentama Shackhills Master avasi keulaan ja höyrysi avauspuolikkaan 12,0-kyytiä ja kierroksenkin vielä 16,5-vauhtia. Shackhills Masterin reipas alkuvauhti kostautui ja se taipui neljänneksi 15-vauhtisella päätöspuolikkaalla. Voittajaksi rynnisti parhaat voimansa loppuun säästänyt, Ari Moilasen ohjastama ja Tapio Mäki-Tulokkaan valmentama Stonecapes Tiffany.

”Tammalla on moottoria jonkin verran, vaikka sillä ei fyysistä kokoa olekaan niin paljon”, valmentaja Mäki-Tulokas kehui suojattiaan voittostartin jälkeen.

Teivon toisen Toto65-kohteen paras oli Tapio Perttusen ohjastama Might Be Romeo. Se kiri niukaksi ykköseksi ennen keulassa juossutta Com Tuffia.

Tapio Perttunen kirjautti itsensä Magic Mondayn tuplavoittajaksi Shining Armorilla Teivon kolmannessa Toto65-kohteessa. Perttunen piilotti ajokkinsa aluksi sisäradalle muiden valjakoiden tapaan. Sieltä hän nosti Shining Armorin toiselle radalle reilu kierros ennen maalia ja siirtyi kärkeen päätöspuolikkaan alussa. Loppusuoran mittelössä se piti niukasti mutta varmasti voittoon ennen For A Reasonia.

Joensuun Toto65-kohteissa voittoa pääsivät juhlimaan pelisuosikit Tiitukka, Procyon ja Francis Journey.

Maanantain Toto65-kierroksella kuudella oikein pääsi lunastamaan reilut 105 euroa. Viitosilla sai 2,40 euroa.