Japanin Kobayashi leiskautti hurjan hypyn mäkiviikon avauksessa Oberstdorfissa – suomalaiset eivät onnistuneet

Suomalaiset jäivät 40 parhaan ulkopuolelle. Eetu Nousiainen liittyy mukaan Suomen joukkueeseen.

Keski-Euroopan mäkiviikon avauskilpailu Saksan Oberstdorfissa jätti suomalaiskilpailijoille vain märät hyppyhaalarit, kun Antti Aalto ja Niko Kytösaho karsiutuivat keskiviikkona toiselta kierrokselta. Kytösaho tössäytti vesisateessa vain 113 metriä, hävisi pudotuskilpailun itävaltalaisparilleen Daniel Tschofenigille ja sijoittui 43:nneksi.

”Erittäin heikko hyppy. Ei vain pysty vetämään rennosti, kun on kisatilanne. Sitten se näyttää tuolta. Jostain pitäisi löytää samanlainen rentous kuin harjoituksissa”, Kytösaho sanoi V Sportin televisiohaastattelussa.

Aalto hyppäsi 116,5 metriä, hävisi Itävallan Daniel Huberille ja oli 44:s.

”Aika lähellä olisi voinut olla hyvä. Nyt ei riittänyt parhaimpaan eikä mennä jatkoon”, Aalto tuumi.

Japanin Ryoyu Kobayashi leiskautti avauskierroksella 128,5 metriä ja nousi toisen kierroksen pisimmällä siivulla 141 metriä voittoon. Norjan Halvor Egner Granerud oli toinen ja avauskierroksen jälkeen johtanut Norjan Robert Johansson kolmas. Saksalaissuosikki Karl Geiger hyytyi kotimäessään kolmannelta sijalta viidenneksi, mutta jäi toisaalta voittajasta vain 6,1 pistettä.

”Tämä nollataan”

Seuraavaksi karavaani siirtyy Etelä-Saksassa Garmisch-Partenkircheniin, missä hypätään perjantaina karsinta ja lauantaina perinteinen uudenvuodenpäivän kilpailu.

”Tämä nollataan, ja huomenna on välipäivä. Garmischin mäestä tykkään”, Kytösaho sanoi.

Myös Aalto uskoo parempien aikojen olevan edessä.

”Hyvällä fiiliksellä kuitenkin jatkamaan. Tiedän, että hyppy on aika lähellä ja on mahdollisuus parantaa. Pieniä viilauksia vauhtimäen asentoon. Sitä kautta vauhtia paremmaksi ja sitten pystyy ponnistamaan paremmin.”

Nousiainen mukaan

Ennen Itävaltaan siirtymistä Suomen joukkueen muonavahvuus kasvaa kolmeen, kun Eetu Nousiainen liittyy mukaan. Hiihtoliiton mukaan Suomen päävalmentaja Janne Väätäinen kokee, että Nousiainen on antanut hyviä näyttöjä kakkoskiertue Continental-cupissa ja on valmis palaamaan pääkiertue maailmancupiin. Väätäinen näkee siirtymän maailmancupiin hyvänä paikkana Nousiaiselle ottaa mittaa itsestään. Myös hyppääjä on toiveikas.

”Yksi vuosi oli välissä, kun en ollut mäkiviikolla, niin mukava palata sinne ja maailmancupiin. Jospa saisin siirrettyä Continental-cupin tekemisen varmuutta maailmancupin puolelle. Pakko ruveta myös maailmancupia kisakalenteriin mahduttamaan, jos meinaa olympiapaikkaa havitella”, Nousiainen kertoi.

Nousiainen jäi marraskuun lopulla Rukalla maailmancupin kilpailun karsintaan, mutta on joulukuun Continental-cupin kilpailuissa hypännyt sijoitukset 16, 22, 23 ja 27.

Garmisch-Partenkirchenin jälkeen mäkiviikko jatkuu Itävallan Innsbruckissa ja päättyy loppiaisena Bischofshofenissa.