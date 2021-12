Suomen hyppääjäkaartiin yksi lisää Keski-Euroopan mäkiviikolla

Eetu Nousiainen on kolmas suomalainen mäkiviikolla.

STT

Eetu Nousiainen liittyy Suomen joukkueeseen parhaillaan käynnissä olevalla Keski-Euroopan mäkiviikolla. Hiihtoliiton mukaan Suomen päävalmentaja Janne Väätäinen kokee, että Nousiainen on antanut hyviä näyttöjä kakkoskiertue Continental-cupissa ja on valmis palaamaan pääkiertue maailmancupiin. Väätäinen näkee siirtymän maailmancupiin hyvänä paikkana Nousiaiselle ottaa mittaa itsestään. Myös hyppääjä on toiveikas.

”Yksi vuosi oli välissä, kun en ollut mäkiviikolla, niin mukava palata sinne ja maailmancupiin. Jospa saisin siirrettyä Continental-cupin tekemisen varmuutta maailmancupin puolelle. Pakko ruveta myös maailmancupia kisakalenteriin mahduttamaan, jos meinaa olympiapaikkaa havitella”, Nousiainen kertoi.

Nousiainen jäi marraskuun lopulla Rukalla maailmancupin kilpailun karsintaan, mutta on joulukuun Continental-cupin kilpailuissa hypännyt sijoitukset 16, 22, 23 ja 27.

Suomen joukkueeseen mäkiviikolla kuuluvat entuudestaan Niko Kytösaho ja Antti Aalto, jotka selvisivät tänä iltana Oberstdorfissa hypättävään avauskilpailuun. Oberstdorfin jälkeen perinteikäs mäkiviikko jatkuu Garmisch-Partenkirchenissä, sitten Innsbruckissa ja päättyy loppiaisena Bischofshofenissa.