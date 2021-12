BC Nokian tämän illan vieraspeli siirtyy vastustajan koronatartunnan vuoksi – Nokialla ja Pyrinnöllä on tullut useampi pelisiirto lähiaikoina

BC Nokian piti kohdata miesten Korisliigassa Salon Vilpas vieraskentällä. Joukkueen molemmat tämän viikon pelit on siirretty.

BC Nokia ja Arnold Toro eivät pääsee välipäivinä pelaamaan, sillä molemmat Nokian Korisliigan pelit on siirretty.

Aamulehti

BC Nokian ja Salon Vilppaan miesten Korisliigan ottelu tiistailta 28.12. on siirretty myöhemmäksi. Ottelu piti pelata Salossa.

Siirron syynä on Vilppaan pelaajan tiistaiaamuna saama positiivinen koronatestitulos. Sen lisäksi muita Vilppaan joukkueen jäseniä on asetettu karanteeniin, Vilpas kertoi kotisivuillaan.

BC Nokia on myös kertonut kotisivuillaan, että 30.12. merkattu kotipeli Kobria vastaan on siirretty myöhemmäksi. Uusi pelipäivä on 16.1. kello 17 Nokian palloiluhallissa.

Lisäksi BC Nokia tiedottii, että 25-vuotiaan yhdysvaltalaispelaajan Ronshad Shabazzin sopimus on purettu. Hän matkusti kotimaahansa viime viikolla. Shabazz pelasi Nokian paidassa viisi peliä 4,6 pisteen keskiarvolla.

Tampereen Pyrintö on siirtänyt miesten Korisliigassa kotipelinsä Kataja-Basketia vastaan. Ottelu piti pelata 5. tammikuuta, uusi pelipäivä on perjantai 14. tammikuuta kello 18.30.

Sen sijaan Pyrinnön kotipeli Karhu Basketia vastaan perjantaina 31.12. pelataan rajoitusten vuoksi tyhjille katsomoille, sillä pelin siirto ei onnistunut. Ottelu alkaa kello 16.

Aiemmin joulukuun 17. päivältä siirtynyt Pyrinnön vieraspeli Helsinki Seagullsia vastaan pelataan tiistaina 11. tammikuuta kello 18.30 Helsingissä.

Pyrintö kohtaa tiistaina 28.12. ohjelman mukaisesti Lahti Basketballin vieraskentällä.