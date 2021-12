Mestis otti jälleen käyttöön maskipakon

Mestis palaa joulutauolta tiistaina 28. joulukuuta. Koovee pelaa seuraavaksi 29.12.

Kooveen Mestis-kotipeleissä on jatkossa maskipakko.

Suomen jääkiekon toiseksi korkein sarjataso Mestis palaa joulutauolta tiistaina ja ottaa huomioon alueelliset yleisörajoitukset. Siellä missä yleisöä saa peleihin ottaa, vaaditaan katsojia käyttämään maskia. Koovee kohtaa 29.12. Peliitat kotihallissaan.

”Kaikki Mestis-seurat ovat yhdessä päättäneet ottaa jälleen käyttöön maskipakon ottelutapahtumissa. Yleisörajoitusten ja maskien käytön osalta seurataan viranomaisten antamia ohjeistuksia”, kerrottiin sarjan verkkosivuilla maanantaina.

Taistelu pudotuspelipaikoista käy kuumana ja Mestiksestä voi pudota kevään karsinnoissa jopa neljä joukkuetta, mutta yleisöä on ollut silti liikkeellä niukasti. Turvavälien säilyttäminen otteluissa ei ole ollut vaikeaa, kun yksikään joukkue ei ole kirjauttanut kotiotteluidensa yleisökeskiarvoksi yli tuhatta katsojaa.

”Yleisömagneetti” RoKin kotipeleissä on ollut keskimäärin 966 katsojaa, mutta KeuPa HT:lla vain 308. Kooveen kotipelien keskiarvo on 437 katsojaa, joka on Mestiksen 12. paras.