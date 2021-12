Remi Lindholm, 21, lähti Kiinaan – ja miltei kaikki muuttui

Alkutalven yllätyshiihtäjä Remi Lindholm löysi Kiinasta uralleen käänteentekevän ahaa-elämyksen. Nyt Lindholm haluaa kokea Tour de Skin loppunousun, joka tuo hänelle mieleen Virpi Kuituseen liittyviä muistoja.

Matkailu avartaa, sanotaan.

Sen on saanut kokea myös suomalaisen hiihdon alkutalven positiivisin yllättäjä Remi Lindholm – ja varsin eksoottisella tavalla.

Suomesta tuskin löytyy toista parikymppistä maajoukkueurheilijaa, joka voi sanoa löytäneensä uralleen käänteentekeviä ahaa-elämyksiä Kiinasta.

Lindholmille kävi näin, kun hänelle tarjoutui kesällä 2019 – siis ennen pandemiaa – mahdollisuus lähteä valmentamaan nuoria kiinalaisia urheilijoita. Tuolloin Lindholm oli 21-vuotias.

”Siellä huomasin, että on mahdollista treenata aika vitusti. Suomessa ei ole treenaamisessa ehkä ihan samanlainen kulttuuri. Täällä pitää koko ajan tuntua hyvältä”, Lindholm sanoo kursailemattomaan tyyliinsä, josta saatiin näyttöä myös Rukan maailmancupissa.

Rukan pakkasessa Lindholm tokaisi medialle muun muassa, että ”muna meinasi jäätyä”.

Kuka? Remi Lindholm Syntynyt vuoden 1998 tammikuussa. Kaksikielinen, lähtöisin Pernajasta. Asuu Sotkamon Vuokatissa. Vanhemmat Johanna Lindholm (o.s. Ahlstrand) ja Glenn Lindholm ovat olleet maajoukkuetason hiihtäjiä. Saavutuksia: Maailmancupissa parhaimmillaan 21:s, alle 23-vuotiaiden Suomen mestaruus (2020/ 30 km), useita muita juniorien SM-mitaleita, juoksussa nuorten SM-mitaleita.

Isän kanssa Kiinaan

Kiinalaista harjoittelua Lindholm pääsi näkemään nopeiden käänteiden kautta.

”Minulta kysyttiin silloin heinäkuussa 2019, että lähdenkö reilun viikon päästä kolmeksi kuukaudeksi Kiinaan.”

Kuvioon liittyi se, että Lindholmin isä Glenn Lindholm on tunnettu hiihtovalmentaja, joka oli tehnyt töitä kiinalaisten kanssa Vuokatissa. Isä ja poika lähtivät silloin Kiinaan parivaljakkona.

” ”Ei koskaan tiennyt, mitä seuraava päivä tuo tullessaan ja missä maassa ollaan.”

He valmensivat noin 20 hengen ryhmää, joka koostui muista lajeista siirtyneistä nuorista kiinalaisista hiihtäjistä.

”Se oli 24/7-hommaa. Olimme Pekingissä osan ajasta, lisäksi viitisen viikkoa Australiassa lumen perässä ja myös Sisä-Mongoliassa. Pekingin keskustassa oli rullarata, jolla hiihdimme aika paljon”, Remi Lindholm kertoo.

Sillä reissulla Lindholm kiinnitti huomiota erityisesti kiinalaisten työmoraaliin. ”He treenaavat tosi paljon.”

Rankan keikan ansiosta Lindholm sanoo oppineensa sietämään pahaa oloa entistä paremmin.

”Se oli kolme kuukautta hommia vuorokauden ympäri. Ei koskaan tiennyt, mitä seuraava päivä tuo tullessaan ja missä maassa ollaan. Kun sieltä pääsi pois, oma treenaaminen ei ole tuntunut miltään, vaikka olenkin treenannut tosi kovaa.”

Lindholm myöntää, että Kiinan-reissu oli hänen omalle hiihtouralleen ”ehdottomasti” eräänlainen käännekohta.

”Veikkaan, että ilman sitä en hiihtäisi nyt niin kovaa. Olen oppinut kestämään aika paljon pahaa oloa sen reissun kautta ja tekemään työtä unelmien eteen.”

Läpimurto

Tällä kaudella 23-vuotias Lindholm on noussut uudelle tasolle ja ottanut merkittäviä askelia kohti unelmiaan, joihin kuuluu ”hiihtää todella kovaa”.

”Toinen unelma lähitulevaisuudessa on se, että voisi joskus elättää itsensä hiihtämällä. Toki haluan myös menestyä.”

Nyt ei olisi enää mikään yllätys, jos Lindholm pääsee uudelle reissulle Kiinaan. Hän on alkutalven näyttöjen perusteella varteenotettava ehdokas Suomen kuuden mieshiihtäjän kiintiöön Pekingin olympialaisiin.

Esimerkiksi maailmancupin viestissä Norjan Lillehammerissa Lindholm onnistui mainiosti, samoin viikkoa myöhemmin 15 kilometrillä (v) Sveitsin Davosissa, jossa mc-sijoitus oli 21:s, uran paras.

” ”Periaatteessa olen aika hyvällä tiellä.”

Remi Lindholm sijoittui parhaana suomalaisena 20:nneksi maailmancupin takaa-ajossa Rukalla 28. marraskuuta.

”Aika isoja askelia olen ottanut hiihtovauhdissa. Periaatteessa olen aika hyvällä tiellä, koska tulokset ovat nousussa. Tavoite on jatkaa samanlaista kovaa treenaamista ja tulla sitä kautta yhä paremmaksi.”

Tälle kaudelle Lindholmille kertyy yli tuhat harjoitustuntia, eli määrällisesti hän on Iivo Niskasen tasolla. Hän vastaa nykyään pääasiassa itse omasta valmentautumisestaan.

”Olen tehnyt enemmän kovempia ja pidempiä tehoharjoituksia”, Lindholm antaa selitykseksi, että hän on oppinut kestämään pahaa oloa.

Hän kertoo esimerkin kesän tehoharjoituksesta.

”Hiihdin rullasuksilla kolme kertaa puoli tuntia kilpailuvauhdilla. Siinä joutuu kestämään aika paljon pahaa oloa. Moni saattaisi lopettaa puolen tunnin jälkeen, kun tuntuu pahalta. Pitää vain puskea siitä läpi. Kyllä ihminen jaksaa, jos vain haluaa”, sanoo Lindholm, joka on myöntänyt, että välillä harjoittelussa tapahtuu myös ylilyöntejä.

” ”Juostiin joka päivä – ja kyllä me aurinkoakin otettiin.”

Lindholm näkee, että pahan olon sietäminen harjoituksissa on ”aika paljon päästä kiinni”.

”Jos tekee reilun 100 kilometrin rullahiihtolenkin hitailla suksilla, niin varmaan vajaat kolme tuntia hiihdät yhteen suuntaan ja sitten saman verran takaisin. Moni saattaisi kääntyä jo aikaisemmin. Tällainen on ollut minulle aika yleinen treeni.”

Tuiskun tahtiin

Viime vuosina Lindholmilla on ollut yllättävä treenikaveri. Hän on laulaja Antti Tuisku, jonka toki tiedetään olevan kovakuntoinen juoksun ja hiihdon ystävä. Tuisku on sanonut olevansa jopa hiihtofanaatikko, ja hän on ystävystynyt ja harjoitellut myös Krista Pärmäkosken kanssa.

”Nähtiin joskus ladulla ja hiihdettiin siinä yhdessä. Sitten Antti pyysi uudestaan lenkille”, Lindholm kertoo sattumalta alkaneesta kaveruudesta.

Viime talvena Tuisku julkaisi Youtube-kanavallaan lähes tunnin mittaisen videon, jolla hän keskusteli Lindholmin kanssa harjoittelusta ja vastasi aiheeseen liittyviin kysymyksiin.

”Viime kesänä oltiin yhdessä Espanjassa Antin kämpillä. Se oli vähän kuin juoksuleiri, eli minulla ei ollut rullasuksia siellä mukana. Juostiin joka päivä – ja kyllä me aurinkoakin otettiin.”

Lindholm kertoo harjoitelleensa Tuiskun kanssa viime talvena Rovaniemellä monta kertaa viikossa.

”Käymme yhdessä lenkillä, kun se on mahdollista. Nyt ei ole oltu samalla paikkakunnalla, niin ei ole pystynyt treenaamaan yhdessä”, sanoo Vuokatissa asuva Lindholm, joka käy Rovaniemellä tyttöystävänsä luona.

Ensi keväänä kilpailukauden jälkeen Lindholm ja Tuisku aikovat mennä Saariselälle hiihtämään.

”Herolan Ilkka on tulossa myös mukaan. Oltiin samalla porukalla viime keväänä Kilpisjärvellä hiihtämässä.”

” ”Siellä hiihdin, Virpi mielessä.”

Nousun päälle

Seuraavaksi Lindholm testaa harjoittelunsa kantavuutta Tour de Ski -kiertueella, jolla hän on ensikertalainen. Hän aikoo hiihtää Tourin kokonaan ja haluaa kokea kuulun loppunousun.

”Turha sinne on lähteä hiihtämään muutama kisa ja tulla kotiin. Innolla odotan loppunousua, että pääsee testaamaan, miten se menee.”

Lindholm kertoo seuranneensa aikoinaan tarkasti, kun Virpi Kuitunen (nykyinen Sarasvuo) voitti Tourin kokonaiskilpailun kahdesti (2007 ja 2009).

”Katsoin hänen maaliintulonsa, ja lähdin sen jälkeen motivoituneena itse hiihtämään Pernajan neljän kilometrin ladulle. Muistan, että latua ei ollut ajettu, mutta siellä hiihdin, Virpi mielessä”, Lindholm muistelee aikoja, jolloin hän oli alakouluikäinen.

Tour de ski -kiertue alkaa tänään tiistaina Sveitsin Lenzerheidessa.