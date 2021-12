Koronarokotteesta kieltäytyneet suomalaiset urheilijat eivät pääse Pekingiin

Suomi ei voi valita helmikuussa Pekingissä järjestettäviin olympialaisiin joukkuetta kaikkien potentiaalisten arvokisaurheilijoiden joukosta.

Syynä on joidenkin urheilijoiden kieltäytyminen koronarokotuksesta. Ainakin osa kieltäytyneistä perustelee asian vakaumuksellaan, mutta linja on silti tiukka – ilman täyttä rokotesuojaa ei viiden renkaan kisoihin ole asiaa.

”Yksittäisiä henkilöitä on, jotka eivät ole halunneet koronarokotteita ottaa. On hyvin selkeää, että tämmöisissä tilanteissa ei olympialaisiin voi lähteä”, liikuntalääketieteen erikoislääkäri Maarit Valtonen sanoo.

”Yksilö voi tehdä valinnan, että ei tavoittele olympiapaikkaa, kun ei halua koronarokotteita.”

Valtonen työskentelee ylilääkärinä Suomen Olympiakomiteassa sekä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksessa (Kihu). Hänen viestinsä rokotteista kieltäytyville urheilijoille on painava.

”Olemme tekemisissä viruksen kanssa, joka on tappanut jo nyt miljoonia ihmisiä maailmassa. Kyse on yleisvaarallisesta taudista, johon meillä on turvallinen rokote. Se suojaa ihmisiä vakavalta, jopa kuolemaan johtavalta taudilta.”

Valtonen pitää koronarokotusta välttämätöntä kaikille urheilussa toimiville. Urheilijat liikkuvat maailmalla, kokoontuvat kilpailuihin ja kohtaavat väistämättä lähikontakteja.

”Jotta huippu-urheilu on tässä pandemiatilanteessa millään tavalla perusteltua, meidän on käytettävä kaikki mahdolliset suojakeinot tartuntoja ja vakavaa tautia vastaan”, hän sanoo.

”Jokainen yksilö lopulta päättää, ottaako rokotteen. On kuitenkin erittäin perusteltua tehdä linjanvetoja olympialaisiin, johon ihmiset kokoontuvat yhteen ympäri maailmaa. Sinne mennään ainoastaan koronarokotusten kanssa.”

Linjaus on tiedossa myös niillä suomalaisurheilijoilla, jotka ovat tehneet valinnan jättää rokotteet väliin.

”Olemme tiedottaneet rokotusvaatimuksista syksystä lähtien. Täyden rokotesarjan on ehtinyt ottaa jokainen, joka sen on halunnut”, Valtonen kertoo.

Olympialaisten järjestäjät käytännössä vaativat Valtosen mukaan kaikilta täyden rokotussarjan. Tähän vaadittavan rokotemäärän määrittää henkilön kotimaa.

”Käytännössä suomalaisten osalta se on EU:n rokotepassiin vaadittava rokotussarja eli kaksi rokotetta”, Valtonen kertoo.

Koska kaksi rokotetta suojaa vakavalta koronataudilta, mutta ei enää kovinkaan hyvin tartunnoilta, on Olympiakomitean tavoitteena saada koko joukkueelle tehosterokotus ennen olympiamatkaa.

”Se olisi merkittävä lisäsuoja olosuhteissa, joihin olemme menossa”, Valtonen sanoo.

”Totta kai aikataulu on tiukka. Emme voi kolmatta rokotetta lähdön ehdoksi laittaa, mutta koko joukkue on tässä erittäin hyvässä yhteistyössä. Kaikki ymmärtävät tilanteen vakavuuden ja jokainen haluaa tietysti suojata sekä itseään, joukkuetta että paikallisväestöä.”

Valtosen mukaan asiasta on keskusteltu urheilijoiden ja lajien kanssa hyvässä yhteistyössä. Ylilääkäri luottaa siihen, että olympiajoukkueessa tulee olemaan hyvä rokotekattavuus kolmannen rokotteen osalta.

Jääkiekkoliiga NHL vahvisti keskiviikkona myös virallisesti jäävänsä pois Pekingistä. Pitäisikö olympialaisia järjestää lääkärin näkökulmasta lainkaan?

”Käsitykseni mukaan NHL:n erityinen huoli on se, että Kiinaan jää niin sanotusti jumiin. Jos tulee altistumisia tai tartuntoja, niin kotimatka venähtää”, Valtonen vastaa.

”Tietysti tämä riski on olemassa. Jos tartunnan saa loppumetreillä, joutuu odottamaan, että on taas turvallista matkustaa eikä tartuta virusta toisiin.”

Valtonen kertoo Kansainvälisen olympiakomitean (KOK) ja kisajärjestäjien tehneen valtavasti töitä tiiviin koronakuplan eteen. Kokemukset kuplan tuomasta suojasta Tokiossa olivat Valtosen mukaan erittäin hyviä.

”Tämä on hyvin kurinalaista porukkaa ja koronatestit toteutetaan päivittäin. Tartunnat saadaan kiinni äärimmäisen nopeasti – paljon nopeammin kuin normiväestössä täällä Suomessa.”

”Vaikka ihmisten kokoontumisissa on aina omat riskinsä, tämä koronakupla on yksi turvallisimmista paikoista, koska siellä ollaan niin kovien koronatoimenpiteiden alaisena”, Valtonen lisää.

Koronakuplaan ovat sitoutuneet kisajärjestäjät, KOK sekä kaikkien maiden kisajoukkueet. Kupla on samankaltainen kuin heinä-elokuussa Tokiossa.

”Toimintamallit olivat tiukat ja selkeät myös Japanissa. Hyvin samalla linjalla mennään nyt Pekingissä, enkä näe, että mitään olennaista muutosta tulee Japanin ja Kiinan toimenpiteiden välillä”, Valtonen kertoo.

Merkittävimmän eron koronatoimenpiteiden kokonaisuuteen aiheuttaa omikronmuunnos.

”Uusi variantti tarttuu nyt hyvin herkästi. Jokainen joutuu olemaan hyvin tarkkana matkaan lähtiessä. Jo kahden viikon karanteenimainen toiminta ennen lähtöä täytyy ottaa tosissaan”, Valtonen ohjeistaa.

”Toki jokainen urheilija valmistautuu olympialaisiin: maailmancupit ja jääkiekkosarjat pyörivät ja työt täytyy hoitaa, mutta kaikki muut ylimääräiset lähikontaktit ja väkijoukot täytyy välttää, jotta pääsemme lähtemään terveenä ja ilman virustartuntoja liikenteeseen.”

Valtonen uskoo siihen, että Suomen kisajoukkue saa pidettyä tilanteen hallinnassa Pekingissä. Se edellyttää, ettei viruksia viedä mukana lentokoneeseen.

”Nyt kilpailemme myös siitä, kuka on viivalla ja kaukalossa, kun olympialaiset alkavat.”