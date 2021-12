Suomalaispelaajilla on takanaan väkevä syyskausi KHL:ssä – Ojamäki hyökkääjien maalirohmu, Metsola maalivahtien tilastokärki

Myös puolustajista on tarjontaa Pekingin olympiajoukkueeseen.

Jääkiekon KHL-kauden suomalainen kärkinimi on Vitjaz Podolskin hyökkääjä Niko Ojamäki, joka kuvattiin Suomen paidassa 17.12. EHT-ottelussa Helsingissä.

STT, Helsinki

Kun maailman johtava jääkiekkoliiga NHL vahvisti keskiviikkona vetäytyvänsä Pekingin olympiaturnauksesta pahentuneen koronatilanteen siirtämien pelien takia, monen katse kääntyi venäläisvetoisen KHL-sarjan suuntaan. KHL:stä on luvassa pelaajien ilmasilta olympia-Pekingiin.

Suomen kannalta KHL:stä on saatavilla Pekingiin syyskauden perusteella priimapelaajia.

Kun reilusti yli kaksi kolmannesta liigan runkosarjasta on takana, kauden suomalainen kärkinimi on Vitjaz Podolskin hyökkääjä Niko Ojamäki, joka on pistepörssissä 27+13 merkinnällään kolmantena. KHL:n maalitilastoa johtava, viimeksi joulupäivänä Magnitogorskia vastaan osunut Ojamäki oli mukana myös viikon takaisessa Suomen EHT-joukkueessa.

KHL:n aateliin ovat jo vuosia kuuluneet Salavat Julajev Ufan Sakari Manninen, Teemu Hartikainen ja Markus Granlund. Samassa ketjussa pelaavista hyökkääjistä syöttökone Granlund (8+25) on pistepörssin 19:s ja Manninen (19+13) 20:s.

Viime kaudella KHL-runkosarjan pistepörssissä peräti toiseksi sijoittunut Hartikainen on lukemillaan 12+10 hieman Granlundia ja Mannista alempana. Ufan ykkösketju on Suomen hyökkäyksen ykkösnyrkki myös olympiajäällä.

Tehokkaita KHL:ssä ovat olleet myös Moskovan Spartakin kokenut keskushyökkääjä Jori Lehterä (10+25) ja Ojamäen seurakaveri Vitjaz Podolskista Miro Aaltonen (8+24). Traktor Tsheljabinskin Teemu Pulkkinen on KHL-suomalaisista toiseksi paras maalintekijä 20 osumalla.

Keskushyökkääjäkaistalle on tarjolla myös huippujoukkue Pietarin SKA:n Joonas Kemppainen (13+14). Hänen plus-miinustilastonsa on peräti 16.

Ufan Metsola KHL-vahtien tilastokärki

Avangard Omskin Oliwer Kaski on KHL-puolustajien pistepörssissä neljäntenä lukemin 9+19. Hänet tiedetään ylivoimapelissä tehokkaaksi pelotteeksi.

Tehokas on ollut myös Vitjaz Podolskin puolustaja Valtteri Kemiläinen (4+19), jolla Kasken tavoin on käyttöä ylivoimalla.

Jokerien pakki Niklas Friman kuuluu pelipaikallaan helsinkiläisjoukkueen tehokkaimpiin lukemin 5+10.

Suomalaisista maalivahdeista KHL:ssä jo seitsemättä kautta pelaava Salavat Julajev Ufan Juha Metsola on koko liigan molaripörssin kärjessä torjuntaprosentilla 93,5. Luotettava on ollut myös 92,8 torjuntaprosentilla Sibir Novosibirskin Harri Säteri.

Suomen maailmanmestarijoukkueeseen 2019 Kasken, Ojamäen ja Mannisen tavoin kuulunut Metallurg Magnitogorskin maalivahti Jussi Olkinuora on torjunut kiekkoja 91,8 prosentin tarkkuudella.

Suomi julkistaa naisten ja miesten olympiajoukkueet 20. tammikuuta.