Cleveland on NBA-kauden myönteisin yllättäjä – mikä on Lauri Markkasen osuus siinä?

Suomalaisen heittotarkkuus on notkahtanut joulukuussa.

Lauri Markkasen uusi joukkue Cleveland Cavaliers on ollut NBA:n myönteisin yllättäjä. Kuva on otettu 13. joulukuuta 2021 pelistä Miami Heatia vastaan. Tässä Markkanen kamppailee Duncan Robinsonia (vas.) vastaan.

STT

Lauri Markkasen uusi joukkue Cleveland Cavaliers on ollut NBA:n tämän kauden myönteisin yllättäjä. Cleveland on ylittänyt kaikki etukäteisarviot ja voittanut ennen joulua pelaamistaan 32 ottelusta 19. Joukkue on vahvasti menossa kevään pudotuspeleihin, mitä moni ei uskonut ennen kauden alkua.

Se ei ole sattumaa, sillä Cavaliersin alkukauden otteluohjelma – vastustajien voittosuhteella ja vieraspelien määrällä mitattuna – on ollut yksi NBA:n kovimmista. Lisäksi Cleveland menetti marraskuussa aloitusviisikkonsa toisen takamiehen Collin Sextonin koko loppukaudeksi polven kierukkavamman takia ja lukuisien muiden joukkueiden tavoin useita pelaajia koronaprotokollan vuoksi, mutta on jatkanut porskuttamista.

Cavaliersin 20-vuotias ja 211-senttinen laitahyökkääjä Evan Mobley on alkukauden perusteella suosikki Vuoden tulokas -palkinnon voittajaksi. Yhdessä 208-senttisen keskushyökkääjän Jarrett Allenin kanssa Mobley on tukkinut korinalustan niin hyvin, että korin läheisyydessä Cavaliersin puolustus oli alkukaudesta vastustajan heittoprosentilla mitattuna ajoittain NBA:n parasta.

Clevelandin pelinjohtaja Darius Garland on palloscreenien käyttäjänä erinomainen, ja vaihtopenkillä aloittava espanjalainen veteraanivaihtomies Ricky Rubio on Sextonin poissa ollessa täyttänyt kakkospelinjohtajan tehtävät kiitettävästi.

Tuttu pelaaja, uusi pelipaikka

Entä mikä on ollut Lauri Markkasen osuus Cavaliersin alkukauden menestyksessä?

Markkanen on siirtynyt uudelle pelipaikalle, pieneksi laitahyökkääjäksi. Tämä on ollut pakon sanelemaa, sillä Clevelandin miehistön suurin heikkous laitapelaajien puute. Markkasen pelitilanneheittotarkkuus on notkahtanut, ja joulukuun ajan hän on tarponut heittolamassa: suomalaisen pelitilanneheittoprosentti on 38, kolmosten 29,9 prosenttia ja pistekeskiarvokin on vain 11,4 ottelua kohti.

Toisaalta Markkasen uralle on ollut tyypillistä voimakas heittelehtiminen nousu- ja laskusuhdanteiden välillä.

Ennen muuta hänen tilastonsa kertovatkin hyvin samankaltaisesta pelaajasta kuin aiemmin. Hän on sama pelaaja kuin ennenkin, mutta uudella pelipaikalla.

Yli puolet Markkasen heitoista on kolmosia. Käytännössä kaikki hänen bonuskorinsa syntyvät joukkuekaverin luomasta paikasta, eikä Markkasen kyvyssä luoda heittopaikkoja itse ei ole näkynyt muutosta. Kulmakolmosten osuus Markkasen kolmosyrityksistä on jo melkein 25 prosenttia, korkeampi kuin kertaakaan aiemmin hänen urallaan.

Puolustuksessa hän on edelleen lievästi miinusmerkkinen pelaaja. Isona laitahyökkääjänä ja sentterinä pelatessaan Markkasen ongelma on ollut korin alla pärjääminen, koska hän ei ole kovin ulottuva eikä torju heittoja. Nykyisellä pelipaikallaan pienenä laitahyökkääjänä hän taas joutuu ajoin vaikeuksiin jahdatessaan nopeampia pelaajia kaukana korista.