Greg Gibson jatkaa BC Nokiassa kahden vuoden sopimuksella

Nokialla on oltu tyytyväisiä Gibsonin panokseen.

Korisliigan BC Nokia on solminut päävalmentaja Greg Gibsonin kanssa kaksi seuraavaa kautta kattavan jatkosopimuksen. Seuran nettisivujen mukaan sopimukseen sisältyy molempien osapuolien optio kolmannesta kaudesta.

Gibson on valmentanut Nokiaa toukokuusta 2019 alkaen. Hän on voittanut valmentajana Suomen mestaruuden 2012, 2013 ja 2017. BC Nokian lisäksi hän on valmentanut Kauhajoen Karhu Basketia, Bisons Loimaata, Kataja Basketia ja Belgian pääsarjan Limburg Unitedia.

”Viimeiset pari kautta ovat sekoittuneet koronaviruspandemian vuoksi, emmekä ole aidosti päässeet Gregin johdolla liikkeelle. Olemme silti olleet erittäin tyytyväisiä hänen panokseensa joukkueen ja organisaation eteen”, joukkueen general manager Marko Pirhonen kommentoi tiedotteessa.

Tilanne on hyvin erilainen kuin Gibsonin aloittaessa.

”Kun tarrasin kiinni BC Nokian ensimmäiseen tarjoukseen, niin tavoitteena oli, että Nokia voisi olla ylpeä tästä joukkueesta ja saisimme loistavan junioriseuran nostettua uudelle tasolle. Nyt vain toivomme, että saamme jossain kohtaa täyden kauden, jotta pystymme analysoimaan ja rakentamaan sen pohjalle”, Gibson kertoi.