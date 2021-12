Urheilumaailman hiljenee jouluksi, mutta ei täysin – Aamulehti seuraa juhlapyhien urheilumaailman käänteitä nuorten MM-kiekosta kotimaiseen kiekkoliigaan

Aamulehti ei ilmesty painettuna 25. eikä 26. joulukuuta, mutta verkossa seuraamme urheilevaa Suomea ja maailmaa tarkasti läpi koko joulun.

Aamulehti

Joulu näkyy myös urheilun parissa, sillä joulun pyhäpäivinä huippu-urheilua on huomattavasti normaalia vähemmän. Vaikka painettu Aamulehti ei ilmesty 25. ja 26. joulukuuta, Aamulehti seuraa Suomen ja maailman urheilua verkkosivuillaan aamulehti.fi läpi joulun.

Jouluaatto on ehkäpä vuoden hiljaisin urheilupäivä, silloin muun muassa paikallista aikaa Yhdysvalloissa käydään muutama koripallon NBA:n ja amerikkalaisen jalkapallon NFL:n kamppailu.

Joulupäivänä tarjonta kasvaa jo jonkin verran. Etenkin koripallon NBA:ssa joulupäivä on perinteinen pelipäivä ja perheet katsovat yhdessä suosikkijoukkueensa ottelua. Myös Itä-Euroopan kiekkoliiga KHL:ssä pelataan jo.

Tapaninpäivä 26.12. on jo vilkas urheilupäivä. Aamulehti seuraa Tapparan miesten jääkiekkoliigan ottelua tarkasti. Tappara kohtaa vieraissa Jukurit kello 17, Ilveksen kotipeli HPK:ta vastaan siirrettiin. Kiekkoliigassa on näin ollen kuuden pelin kierros.

Sunnuntaina on myös tuhti kierros jalkapallon Englannin Valioliigaa, ellei koronatilanne peru lisää pelejä. Tarkassa seurannassa on myös Nuorten Leijonien MM-kisojen avaus kello 21, kun vastassa on Saksa.

Urheilun ajankohtaisimmat aiheet ja uusimmat uutiset löydät osoitteesta aamulehti.fi koko joulun.