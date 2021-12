Jenni Saarinen taisteli Suomen mestaruuden ja EM-paikan

Vapaaohjelmassa oli liikaa epäonnistuneita hyppyjä, mutta lauantaina loistava lyhytohjelma takasi voiton Porin SM-jäällä.

Naisten tasaistakin tasaisemmassa vapaaohjelmakilpailussa nähtiin sunnuntaina herkkää ja tunteikasta luistelua. Kooveen Jenni Saarinen kruunattiin Suomen mestariksi kokonaispistein 179,13. Vapaaohjelman muutama hyppyelementti ei onnistunut suunnitellusti, ja Saarinen oli vapaaohjelman pisteissä vasta neljäs.

Vakuuttavan lyhytohjelman ansioista hänen kokonaispisteensä riittivät kuitenkin Suomen mestaruuteen.

”Nyt tuntuu ihan mahtavalta, sillä tämä päivä oli taistelua. Neljä minuuttia on pitkä aika, mutta olin päättänyt, että mennään elementti kerrallaan”, Saarinen kertoi Taitoluisteluliiton tiedotteessa.

Loukkaantumisesta viime kaudella ja koko alkusyksyn kärsinyt Espoon Jäätaitureita edustava Linnea Ceder onnistui vapaaohjelmassaan hienosti. Ohjelma eteni sujuvasti elementistä toiseen, ja hän saavutti kauden ennätyspisteensä 171,17. Etelä-Vantaan Taitoluistelijoiden Emmi Peltonen sijoittui kolmanneksi kokonaispistein 168,75.

Jälleen uusi ennätys

Juulia Turkkila ja Matthias Versluis ottivat odotetusti jäätanssin Suomen mestaruuden. Kokonaispisteet 197,71 ovat heidän henkilökohtainen piste-ennätyksensä.

”Nyt tuntuu tosi hyvältä ja suoritus oli erinomainen. Voimme olla ylpeitä tekemästämme”, Turkkila kertoi vapaatanssin jälkeen.

”Teimme kaksi onnistunutta suoritusta itsevarmasti. Vapaaohjelma on täysin meidän tyylinen, joten ei tarvinnut muuta kuin luottaa siihen, mitä olemme tehneet harjoituksissa ja tehdä samalla tavalla kilpailussa”, Versluis jatkoi.

Suomen mestaruushopeaa saivat Yuka Orihara ja Juho Pirinen pistein 176,32. Kilpailuun osallistui kaksi paria.

Virtanen yritti neloishyppyä

Peurunka Skating Academy Laukaan Valtter Virtasen suorituksesta huokui rauhallisuus ja vahva tulkinta. Virtanen yritti rohkeasti tehdä ohjelman alussa neloishyppyä, mutta epäonnistui sen alastulossa.

Kuudennen miesten Suomen mestaruuden voittanut 34-vuotias Virtanen iloitsi erityisesti uusista ennätyspisteistään 195,33.

”Ohjelma oli kokonaisuudessaan aika siisti ja helppo luistella. Huomaa, että syksyllä on tehty ihan mahdottomasti töitä. Läpimenoja on takana monta kymmentä ellei satoja. Fysiikka on kunnossa. Oli helppo ja rento fiilis, kun ei tarvinnut säästellä”, Virtanen kertoi mestaruuden ratkettua.

Ensimmäistä yhteistä kauttaan luistelevien Milania Väänäsen ja Mikhail Akulovin ura on edennyt nousujohteisesti. Pari saavutti loppusyksystä EM-kilpailuihin tarvittavat tekniset pisteet.

”Vähän vielä muutimme harjoituksissa ohjelmaa ja helpotimme sitä. Kokonaissuorituksen osalta elementtien pitäisi olla vielä puhtaampia. Olemme kuitenkin aika tyytyväisiä luisteluumme ja siihen, miten saimme tuotua ohjelmaa esiin”, Väänänen kommentoi suorituksen jälkeen.

Joukkue Tallinnaan

Suomen Taitoluisteluliiton liittohallitus vahvisti Suomen joukkueen Tallinnassa 12.–16.1.2022 käytäviin taitoluistelun EM-kilpailuihin. Suomella on kaksi paikkaa naisten sarjassa sekä yksi paikka miesten sarjassa, pariluistelussa ja jäätanssissa.

Naisissa Suomea edustavat Jenni Saarinen ja Emmi Peltonen sekä miehissä Valtter Virtanen. Jäätanssissa luistelijat ovat Juulia Turkkila ja Matthias Versluis sekä pariluistelussa Milania Väänänen ja Mikhail Akulov.