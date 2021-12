Suomen joukkue ui MM-sekaviestissä kahdeksanneksi – "Kyse on kuitenkin MM-finaalista"

Hollanti juhli viestikultaa Abu Dhabissa.

Helsinki/Abu Dhabi

Suomi jäi sekajoukkueiden 4x50 metrin sekauintiviestin finaalissa kahdeksanneksi lyhyen radan MM-kisoissa Abu Dhabissa. Suomen joukkue Ronny Brännkärr, Olli Kokko, Laura Lahtinen ja Fanny Teijonsalo ui finaalissa ajan 1.40,46.

Brännkärr ui joukkueessa selkää, Kokko rintaa, Lahtinen perhosta ja Teijonsalo vapaata. Alkuerissä Suomen joukkue oli saanut ajan 1.40,30 ja sijoittunut seitsemänneksi.

MM-kultaa juhli Hollanti joukkueella Kira Toussaint, Arno Kamminga, Ranomi Kromowidjojo ja Thom de Boer. Hollannin voittoaika oli 1.36,20. Toiseksi sijoittui Yhdysvallat ja kolmanneksi Italia.

”Oma uintini oli parempi kuin aamulla. Yritin keskittyä käännökseen, että en nousisi siinä liikaa, mutta kyllä se edelleen korkealle nousee. Oli todella siistiä uida tässä joukkueessa. Vaikka meillä on todella kova jengi, niin en olisi uskonut, että pääsemme finaaliin, koska kyse on kuitenkin MM-finaalista. Se, että finaaliuinnista saa rahaa on myös positiivinen asia”, Lahtinen sanoi Uimaliiton tiedotteessa.

Myös Brännkärr oli tyytyväinen uintiinsa.

”Itselläni oli sekä aamun että illan uinti alle oman ennätykseni. Vaikka nämä eivät virallisia aikoja olekaan, se kertoo silti itselleni omasta tasostani. Henkilökohtaisissa lajeissa tein perussuorituksia näissä kilpailuissa, niin oli kiva, että nämä uinnit menivät alle ennätyksen”, Brännkärr sanoi.

Väsymys painoi Teijonsaloa

Brännkärr osallistui ennen viestiä miesten 100 metrin sekauinnin alkueriin, joissa hän sijoittui 22:nneksi. Hän aikansa oli 53,55, ja välieräpaikka jäi haaveeksi.

Teijonsalon oli määrä kisata lauantaiaamuna myös 100 metrin sekauinnissa, mutta hän jäi matkalta pois väsymyksen takia. Uimaliiton tiedotteen mukaan Teijonsalo ei osallistu sunnuntaina 50 metrin selkäuintiin, vaikka matka oli hänen alkuperäisessä ohjelmassaan.

”Fannylta oli kyllä upeaa venymistä tänään, kun hän pystyi kaiken jälkeen uimaan vielä tämän viestin. Se on todella kova veto, jota arvostan”, Brännkärr kehui.

Suomalaisista sunnuntain alkuerissä kisaavat Laura Lahtinen 400 metrin vapaauinnissa ja Ida Hulkko sekä Veera Kivirinta 100 metrin rintauinnissa.