Rauste kaipaa sääntöihin takarajaa, jonka jälkeen syyttömien urheilijoiden tuloksia ei voida enää muuttaa.

Kaisa Mäkäräinen saa pitää ampumahiihdon maailman­cupin kokonais­voittonsa kaudelta 2013–2014. Mäkäräisen osalta tilanne muuttuu kuitenkin niin, että hän lopulta jakaa tittelin norjalaisen Tora Bergerin kanssa.

Näin uskoo Suomen johtaviin urheiluoikeuden asiantuntijoihin kuuluva Olli Rauste.

”Luulen, että tässä käytetään kohtuullisuus­harkintaa ja voitto jaetaan Kaisan ja Bergerin kesken”, Rauste arvioi lauantaina.

Perjantaina uutisoitiin, että Mäkäräinen on menettämässä kyseisen kokonaisvoiton sen takia, että Venäjän Olga Zaitsevan tulokset myös tuolta kaudelta mitätöidään Venäjän ampuma­hiihtäjiin laajemminkin liittyvien doping­epäselvyyksien takia.

Tämän seurauksena Berger nousisi kokonaiscupissa Mäkäräisen ohi pistein 868–863, koska norjalainen saa Mäkäräistä enemmän lisäpisteitä siitä, että Zaitseva poistetaan tuloslistoilta.

Kansainvälisen ampumahiihtoliiton IBU:n verkkosivuilla Berger on jo nostettu voittajaksi, vaikka IBU:n hallituksen on määrä päättää asiasta lopullisesti seuraavassa kokouksessaan.

Rauste muistuttaa, että jos Berger nousee Mäkäräisen ohi, IBU toimii sinällään ihan sääntöjen mukaisesti.

IBU:n urheilu- ja kilpailujohtaja Felix Bitterling pahoitteli tilannetta perjantaina Ylelle.

”Meistä ei tunnu hyvältä ottaa kristallipalloa Kaisalta näin pitkän ajan jälkeen. Selvitämme, pitääkö Kaisan palauttaa omansa, jotta se voidaan antaa Toralle, vai annammeko Toralle uuden ja heidät molemmat julistetaan voittajiksi”, Bitterling sanoi Ylelle.

Rauste toteaa lausunnon osoittavan, että IBU:nkaan mielestä ei ole kohtuullista, että Mäkäräinen menettäisi voittonsa.

”Luulen, että tämä johtaa siihen, että näitä vanhentumisaikoja tulosten muuttamiseen tullaan lisäämään sääntöihin.”

Rauste pitää hyvänä, että dopingnäytteitä pakastetaan, jotta niitä voidaan myöhemmin analysoida uudelleen, kun on kehitetty tarkempia analyysimenetelmiä.

”Se tuo testaajille merkittävän edun dopingin vastaisessa taistelussa, että jokin aine voi näkyä kymmenen vuoden päästä uusinta­testissä, vaikka se ei näy nyt.”

Tämän takia dopingrangaistuksia voidaan langettaa jopa yli kymmenen vuoden viiveellä.

”Se on ihan oikein, mutta jos sen kääntöpuoli on, että kymmenen vuoden jälkeen ruvetaan laskemaan uudelleen maailmancupin yhteispisteitä, niin siihen pitäisi löytyä joku ratkaisu. Sääntöjen laatijat eivät ole olleet niin fiksuja, että he olisivat tajunneet panna tulosten muuttamiseen jonkun takarajan.”

Rausteen mielestä tällainen takaraja pitäisi saada sääntöihin.

”Jos kymmenen vuoden jälkeen joku urheilija poistetaan tuloslistoilta ja pisteet pitäisi laskea uudelleen, niin olisi joku takaraja, esimerkiksi vuosi tai kaksi, jonka jälkeen sitä ei voi enää tehdä”, Rauste sanoi.

Rauste tähdentää, että doping­rikkomukseen syyllistyneen urheilijan tulokset pitää toki mitätöidä takarajan jälkeenkin.

”Mutta muiden, syyttömien urheilijoiden tuloksia ei enää sen perusteella ruveta taannehtivasti muuttamaan. Tai jos muutetaan, säännön voisi kirjoittaa niin, että keneltäkään ei voi takarajan jälkeen ottaa pois sitä saavutusta, jonka hän on alkuperäisten tulosten mukaan saanut.”

Rausteen mukaan tällainen sääntö antaisi mahdollisuuden vaikka ”tuplapokaaliin”, kuten nyt meneillään olevassa tapauksessa on väläytelty.

”Se, että otettaisiin jälkikäteen voitto pois sellaiselta urheilijalta, joka on kuvitellut kahdeksan vuotta olevansa maailmancupin kokonaiskilpailun voittaja, sotii ainakin minun oikeuden­mukaisuus­käsitystäni vastaan”, Rauste sanoi.

Jos sääntöjä tulkittaisiin tiukasti, Mäkäräinen saattaisi menettää myös kokonaiscupin voittoon liittyviä palkintorahoja.

”Kaikissa tällaisissa raha-asioissa on laissa vanhentumisajat. Suomessa yleinen vanhentumisaika on kolme vuotta rahasaatavalle”, Rauste sanoi.

Rauste huomautti, että suomalaiset urheilijat ovat olleet aikaisemmin vastaavissa jälkikäteen tehdyissä dopingratkaisuissa hyötyjinä.

Hän viittaa keihäänheittäjä Antti Ruuskasen ja moukarinheittäjä Olli-Pekka Karjalaisen tapauksiin.

Ruuskasen alun perin Lontoon olympialaisissa vuonna 2012 saavuttama pronssimitali kirkastui jälkikäteen hopeaksi kilpakumppanin dopingkäryn takia.

Karjalainen oli aluksi EM-kisojen hopea­mitalisti 2006 mutta nousi myöhemmin mestariksi.

