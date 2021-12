Näin NHL:ssä pelattiin: Suomalaisille ropisi pisteitä – Barkov jälleen poissa kaukalosta

Carolinan suomalaiset pääsivät syöttelyn makuun. Teräväinen ja Kotkaniemi lähtivät kumpikin kaukalosta kahden pisteen kera.

Jääkiekon NHL:ssä Los Angeles Kings on vienyt vieraissa 4–1-voiton Florida Panthersista.

Voittajajoukkueen maalitilin avasi suomalaishyökkääjä Olli Määttä, kun avauserää oli pelattu noin 17 minuuttia. Suomalaismaali tasoitti tilanteen Floridan Matt Kierstedin tehtyä noin kaksi minuuttia aiemmin joukkueensa ainokaiseksi jääneen maalin.

Kings teki Määtän onnistumisen jälkeen kaksi maalia toisessa erässä ja sinetöi viimein loppulukemat päätöserän ensimmäisellä puoliskolla.

Los Angelesin Rasmus Kupari lähti jäältä ilman tehopisteitä. Pisteittä kaukalon jätti myös Floridan suomalaiskaarti: Anton Lundell, Aleksi Heponiemi, Eetu Luostarinen ja Olli Juolevi.

Floridan suomalaiskippari Aleksander Barkov sekä joukkuetoveri Markus Nutivaara olivat jälleen poissa jäältä aiempien loukkaantumisten vuoksi.

Tappio oli Floridalle jo kolmas perättäinen. Joukkueella on tältä kaudelta vyöllään 18 voittoa 29 ottelusta. Kings on puolestaan pelannut yhden ottelun vähemmän ja voittanut 13 kertaa.

Carolinan suomalaiset vauhdissa

Toisaalla Carolina Hurricanes kukisti kotikaukalossaan Detroit Red Wingsin maalein 5–3. Carolinan suomalaishyökkääjät Jesperi Kotkaniemi ja Teuvo Teräväinen lähtivät kaukalosta kumpikin kahden syöttöpisteen kera.

Kotkaniemi oli rakentamassa Tony DeAngelon avauserän maalia, minkä jälkeen suomalaiskaksikko alusti yhteistuumin Jack Druryn ensimmäisen erän lopulla tekemän maalin. Teräväinen oli tämän jälkeen vielä mukana syöttämässä ottelun viimeistä maalia, jonka teki Vincent Trocheck, kun peliaikaa oli jäljellä enää sekunteja.

Carolina on voittanut kaikkiaan 20 tällä kaudella pelaamistaan 28 ottelusta. Detroitia vastaan pelattua edeltävässä ottelussa pidemmän korren vei Vancouver, joka katkaisi joukkueen neljän voiton putken. Detroitilla on puolestaan takana 30 peliä ja 14 voittoa.

Montreal katkaisi pitkän voitottoman putken

Montreal Canadiensin Artturi Lehkonen teki kotijäällä ottelun avausmaalin, kun ensimmäistä erää oli pelattu vajaat viisi ja puoli minuuttia. Vieraissa ollut Philadelphia Flyers meni kuitenkin toisessa erässä johtoon kahden maalin turvin ja pennsylvanialaisseura luisteli päätöserään 2–1-johdossa.

Kolmannen erän jälkimmäisellä puolikkaalla Montrealin Laurent Dauphin tasoitti kuitenkin tilanteen venyttäen ottelun jatkoajalle.

Ottelu saatiin päätökseen lopulta vasta voittolaukauskisassa, jossa ainoan maalin teki Montrealin Jonathan Drouin. Kotijoukkue Montreal vei voiton maalein 3–2 ja katkaisi seitsemän voitottoman ottelun putken.

Philadelphian Rasmus Ristolainen laukoi kerran maalia kohti, mutta jäi tehopisteittä.

Montrealin Joel Armialle ei irronnut ottelusta tehopisteitä, mutta sen sijaan hän koppasi toisessa erässä kahden minuutin rangaistuksen kampituksesta. Joukkuetoveri Jesse Ylönen jäi niin ikään ilman tehopisteitä.

Montrealille voitto oli harvinaista herkkua, sillä tällä kaudella pelatuista 31 ottelusta kanadalaisseura on vienyt voiton vain seitsemässä. Flyersilla on voittoja tilillään 11. Jäällä seura on ollut 28 kertaa.