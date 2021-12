Matilda Castren nousi Euroopan Solheim cup -sankariksi, vaikka joutui antamaan caddielleen lähtöpassit joukkueen johdon käskystä

Näyttävän läpimurron maailman huipulle tehnyt Matilda Castren toivoo saavansa ensi kaudella parhaan pelinsä esiin myös golfin major-kilpailuissa.

Matilda Castren viettää amerikkalaisen puolisonsa Daniel Morenon kanssa joulua Lapissa. Pariskunta tutustui toisiinsa vuonna 2018 Helsingissä, ja Moreno on nyt Suomessa neljättä kertaa.

Päättyvän vuoden menestynein suomalainen golfammattilainen Matilda Castren kiertää maailmaa työnsä puolesta, mutta sitä hän tekee nyt myös lomallaan.

Castren saapui amerikkalaisen puolisonsa Daniel Morenon kanssa keskiviikkona Helsinkiin Bahamalta, jossa Kalifornian San Diegossa asuva pariskunta lomaili lämpimässä neljä päivää.

Jouluksi he suuntaavat Lappiin, ja sen jälkeen lomakohteena on Portugali, jossa Castrenin on tarkoitus pelata jälleen golfia.

”Äitini on Portugalissa, ja vietämme siellä uuttavuotta. Pelailen siellä jonkin verran äidin kanssa, mutta se ei ole mitään vakavaa harjoittelua. Kun palaamme San Diegoon 3. tammikuuta, siitä alkaa kunnon treenit”, Castren kertoi torstaina mediatapaamisessa Helsingissä.

Pitkällä lennolla Floridasta Helsinkiin Castren katseli valokuvia viime kauden parhaista kilpailuistaan ja muisteli niihin liittyviä tapahtumia.

Kyseessä olikin kokonaisuutena suomalaisen yksilöurheilun yksi näyttävimmistä läpimurroista kymmenen viime vuoden aikana.

Castren saavutti uransa ensimmäiset voitot maailman kovatasoisimmalla naisten ammattilaiskiertueella LPGA:lla ja Euroopan-kiertueella (LET) Turun kotikisassa sekä sinetöi omalla kaksinpelin voitollaan Euroopan joukkueen voiton Solheim Cupissa, arvostetussa haasteottelussa Yhdysvaltoja vastaan.

Näillä meriiteillä monet odottavat Castrenin menestyvän Urheilugaalassa Vuoden urheilijan äänestyksessä ja olevan vahvoilla vuoden läpimurto -palkinnon voittajaksi.

”Kun katsoin niitä kuvia, tuli pikkaisen epäuskoinen fiilis, että oliko se kaikki oikeasti totta. Olen tosi kiitollinen siitä, mitä vuoden aikana on tapahtunut. En osannut odottaa kaikkea sitä menestystä, ja kaikki tapahtui jotenkin nopeasti. Ne hienot hetket muistaa koko loppuelämän”, 26-vuotias Castren sanoi.

Kolmanteen kauteen Matilda Castren lähtee varsin erilaisesta tilanteesta kuin edelliseen. Nyt hänellä on voittajakategorian pelioikeus LPGA:lle.

Kahden pääkiertuevoiton lisäksi Castren saavutti voiton myös major-kilpailu US Openin karsinnassa, ja lähelle voittoa hän ylsi saavuttaessaan LPGA:lla yhden kakkossijan.

Viime kaudella Castren voitti yhden kilpailun Yhdysvaltojen kakkoskiertueella, ja neljän college-vuoden aikana hän otti seitsemän voittoa.

”Voittaminen on kaiken suola. On kaikista parasta nostaa kannuja ja pystejä. Sitä fiilistä tässä haetaan. Olen aina ollut tosi kilpailuhenkinen. Menestys on kasvattanut nälkää. Nyt vain mietin, mitä seuraavaksi ja voiko asettaa vielä isompia tavoitteita”, sanoi Castren, joka Tokion olympialaisissa sijoittui 18:nneksi.

Nyt Castrenilla on takanaan kaksi kautta LPGA-kiertueella, jonka rankingissa hän sijoittui viimeksi 27:nneksi ja tienasi palkintorahaa 618 657 dollaria ei noin 547 000 euroa.

”Toinen voitto LPGA-tourilla voi olla jopa vaikeampaa saavuttaa. Kun voiton on kerran saavuttanut, niin tietää siihen pystyvänsä. Mutta ajatukset eivät ehkä ole samanlaiset kuin silloin sunnuntaiaamuna San Franciscossa. Silloin ajattelin, että mitä tahansa käykin, se tulee olemaan minulle hyvää kokemusta ja oppia tulevaan.”

”Nyt sellainen tilanne voi aiheuttaa enemmän paineita. Täytyy miettiä, miten niihin suhtautuu ja miten ne käsittelee.”

”Lähdin viime kauteen sillä ajatuksella, että toivottavasti säilytän kortin, jos kaikki menee hyvin. Mietin, että mitenköhän tässä käy ja miten voin valmistautua niin hyvin, että säilytän kortin.”

Castren muistutti jälleen, kuinka hänellä oli tulokaskaudellaan 2020 otollinen tilanne opetella niin sanotusti talon tavoille, koska koronatilanteen takia pelioikeudet jäädytettiin eikä niiden uusimisesta ollut paineita.

”Sain tavallaan ilmaisen vuoden harjoitella ja katsoa, millaista tour-elämä on ja mihin rahkeet riittävät.”

Seuraava kausi alkaa paljon aikaisemmin kuin edellinen, kun Castren pääsee mukaan tammikuun lopulla Floridassa pelattavaan mestarien kisaan, johon kutsutaan vain edellisen kauden voittajat.

”Toivottavasti pääsen pelaamaan ensi kauden aikana voitoista ja saisin sen oman parhaan pelin esiin. Major-kilpailuissa paras pelini ei ole ihan tullut vielä esiin. Sitä haetaan, miten se onnistuu niissä vaativimmissa oloissa.”

Mediatapaamisessa Castren kertoi Helsingin Sanomille yllättävästä ja dramaattisesta käänteestä, jonka voi nähdä nostavan hänen Solheim cupin suoritustensa arvoa entisestään.

Tarkkaavainen katsoja huomasi, että Solheim cupissa Castrenilla oli eri caddie kuin aiemmin kauden voittokisoissa.

HS kysyi asiasta Castrenilta. Hän kertoi vaihdoksen johtuneen siitä, että suurimman osan kautta mukana ollut eteläafrikkalainen caddie John Rawlings sai lähtöpassit kaksi päivää ennen Solheim cupin alkua.

Ei ole tavatonta, että caddiet saavat potkuja vastaavissa tilanteissa, mutta tämä ei ollut kuulemma Castrenin oma päätös.

”Vaihto johtui hänen huonosta käyttäytymisestään Solheim cupissa. Minä en vaikuttanut siihen päätökseen. Se ei ollut suunnitelmissa. Keskiviikkona sain tietää, että pitää etsiä uusi caddie”, Castren sanoi ja tarkensi, että käsky vaihtaa caddieta tuli joukkueen johdolta.

Solheim cupin kilpailupäivinä Castrenilla oli tuuraajacaddie. Sen jälkeen tehtävään tuli skotlantilainen Johnny Scott, jonka kanssa on tarkoitus jatkaa ensi kaudella.