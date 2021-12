Futsal-katsaus: Akaa Futsal selvitti rikkonaisen syksyn, Mad Maxia vaanii tuttu kohtalo – Ilves FC kantaa menestyspaineita naisten liigassa

Naisten futsal-liigassa PJK Pirkkalasta kadotti voittamisen taidon komean alun jälkeen.

Miesten futsal-liiga on jo siirtynyt joulutauolle. Tosin syynä on enemmänkin se, että tammikuun lopun EM-kisoihin valmistautuva maajoukkue leireilee parhaillaan Eerikkilässä kuin halu pitkään joululomaan.

Liigasta on pelattu suurin piirtein ensimmäinen puolikas. Pirkanmaan joukkueista viime vuosien kestomenestyjä Akaa Futsal on hyvällä iskuetäisyydellä ajatellen runkosarjan voittoa, vaikka joukkueen syyskausi on ollut varsin rikkonainen loukkaantumisten takia.

Se on taulukossa kolmantena kahden pisteen päässä kärkipaikkaa pitävästä FC Kemistä. Viidestä viime ottelustaan ennen sarjataukoa Akaa Futsal nappasi neljä voittoa.

Se ainoa tappio oli sitten kirpakkaa luokkaa, sillä akaalaiset hävisivät kotonaan 0–5 GFT:lle.

Tosin taulukon kuusi parasta joukkuetta ovat vain neljän pisteen sisällä, joten paljon ehtii vielä tapahtua. Akaa Futsal metsästää historiansa ensimmäistä kultaa.

Tiukka paikka

Valkeakoskelaisella Mad Maxilla on edessään tiukempi talvi, ainakin pudotuspelejä ajatellen. Tällä hetkellä se on sijalla kahdeksan eli kiinni viimeisessä paikassa.

Mad Max on samoissa pisteissä yhdeksäntenä olevan ToPV:n kanssa, mutta torniolaiset ovat pelanneet kaksi ottelua vähemmän.

Neljänä viime kautena Mad Max on päätynyt runkosarjan päätteeksi sijalle kahdeksan ja kausi on sen jälkeen päättynyt ensimmäisellä pudotuspelikierroksella.

Mad Max pääsi sarjatauolle taatusti helpottavan voiton kannattelemana, kun TPK kaatui rankkareilla. Valkeakoskelaiset saivat neljän ottelun mittaisen tappioputkensa poikki.

PJK hyytyi

Naisten futsal-liigassa pelataan viikonloppuna viimeinen kierros ennen joulutaukoa.

Tähän asti pirkanmaalaisjoukkueista raskainta menestyspainetta kantava Ilves FC on aloittanut sarjan seitsemällä voitolla ja kolmella tappiolla. Niistä kaksi on tullut viidessä viime pelissä, sarjakärki MusaFutsal ja Ylöjärven Ilves pitivät pisteet kotikentillään.

Ennen syyskauden päätöskierrosta Ilves FC on sarjataulukossa kolmantena.

Ylöjärven Ilves ja PJK Pirkkalasta käyvät kauden toisella puoliskolla ankaraa kisaa pudotuspelipaikoista. Ilves on sijalla viisi ja PJK sijalla yhdeksän. Eroa joukkueilla ennen päätöskierrosta on vain kaksi pistettä eli viisi joukkuetta on lähellä toisiaan.

PJK oli ennen kauden alkua sarjan jokerikortti. Kahdella maajoukkuepelaajalla vahvistuneet pirkkalalaiset aloittivatkin sarjan kolmella voitolla, mutta sen jälkeen on ollut vaikeaa.

Saldo on kaksi jatkoaikavoittoa ja viisi tappiota.

Kolmen ottelun tappioputkessa oleva PJK (13 pistettä) kohtaa lauantaina vieraissa KaDyn (14 pistettä), joten ilmassa alkaa olla aavistus playoff-henkeä.

Liigaan täksi kaudeksi palannut FC Nokia lähti kauteen maltillisin tavoittein eli säilyttämään paikkaa pääsarjassa. Tällä hetkellä se näyttää kovalta urakalta. Nokialaiset ovat taulukon hännillä yhdellä voitolla kymmenestä pelistä.

Naisten liigan viimeinen kierros ennen joulutaukoa 18.–19.12. Miesten liiga jatkuu 6.1.