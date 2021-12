Chicago otti kotivoiton jatkoajalle venähtäneessä ottelussa – Washington kaatui maalein 5-4

Chicagon maalilla ahkeroinut Marc-Andre Fleury torjui yhteensä 42 kertaa.

Chicago

Jääkiekon NHL:ssä Chicago Blackhawks on ottanut kotivoiton Washington Capitalsista. Chicago voitti jatkoajalle venähtäneen ottelun maalein 5–4.

Isäntäjoukkueen voiton sinetöi Caleb Jones, kun jatkoaikaa oli pelattu minuutti ja 21 sekuntia.

Ottelun kovin maalintekijä oli Chicagon kahden maalin mies Alex DeBrincat.

Chicagon riveistä Brandon Hagel, Kirby Dach ja Patrick Kane nappasivat kaksi syöttöpistettä. Kahden tehopisteen kööriin liittyi myös jatkoaikamaalin tehnyt Caleb Jones, joka teki ottelun aikana myös yhden maaliin johtaneen syötön.

Washingtonin paidassa pelanneista kaksi tehopistettä sai kaikkiaan neljä pelaajaa.

Chicagon maalilla ahkeroi koko ottelun ajan Marc-Andre Fleury, eikä suomalaisveskari Kevin Lankista nähty tällä erää jäällä lainkaan. Fleury torjui 42 laukausta 46:stä.

Chicago voitti Washingtonin jo toistamiseen

Washington laukoi maalia kohden kaikkiaan 46 kertaa. Voiton vieneelle Chicagolle yrityksiä kertyi vain 28, ja osumaprosentti jäikin selvästi vierasjoukkuetta paremmaksi.

Seurojen edellinen kohtaaminen päättyi niin ikään Chicagon voittoon. Joulukuun alussa pelattu ottelu ratkesi voittolaukauskisassa.

Chicago on pelannut tällä kaudella yhteensä 28 ottelua ja Washington 29. Voittoja Blackhawksilla on kuitenkin takanaan vain 11, kun Capitals on vienyt voiton kaikkiaan 17 ottelussa.

Edellisissä 12 ottelussa Chicagon pelit ovat päättyneet vuorovedoin joko voittoon tai häviöön - varsinaisella peliajalla tai sen jälkeen kärsittyyn. Tätä ennen joukkueella oli viiden voiton putki.