BC Nokia ja Kataja tarjosivat huiman Korisliiga-trillerin – Nokialla riittää ulkomaalaispelaajia: ”En usko, että meillä on mahdollisuuksia jatkaa viidellä”

Niko Mattila upotti tuttuihin Nokian palloiluhallin koreihin kaksi jättimäistä kolmen pisteen heittoa.

Aamulehti

BC Nokia ja Joensuun Kataja tarjoilivat Nokian palloiluhallin 501-päiselle yleisölle yhden miesten Korisliigan alkukauden jännittävimmistä trillereistä. Ottelussa nähtiin raivoisaa taistelua, tiukkaa puolustamista ja loppuhetkillä kylmiä hermoja.

Entinen BC Nokian kärkipelaaja (2015–20) Niko Mattila heitti voittokorin summerin soidessa sukkaan, mikä nosti Joensuun Katajan 75–73 (29–27) -vierasvoittoon. BC Nokia ja Kataja kamppailevat kiivaasti ylemmän jatkosarjan (top 6) paikasta. Voitollaan Kataja nousi BC Nokian kanssa tasapisteisiin jaetulle seitsemännelle sijalle.

Ottelun panokset näkyivät keskiviikkoiltana parketilla.

Johtoasema vaihtoi omistajaa viidesti pelkästään viimeisen minuutin aikana. Mattila linkosi kolmosellaan Katajan 70–68-johtoon, mutta tarkkakätinen BC Nokian yhdysvaltalaishankinta Steven Haney tasoitti vaikealla hyppyheitolla. Väkevästi keltamustien pienempiä laitureita kurmuuttanut Christopher McKnight punnersi korin alta Katajan edelle (72–70), kun enää 4,6 sekuntia oli pelikellossa.

Haney vastasi tähänkin laatupuolustuksesta huolimatta – mieletön kolmonen keskelle. Katajalle jäi vielä kaksi sekuntia aikaa, mikä riitti Mattilalle ja Katajan voittojuhlien alkamiseen.

”Emme hävinneet ottelua Nikon viimeiseen heittoon. Hukkasimme avauspuoliajalla liian monta heittoa korin läheltä, minkä lisäksi olimme surkeita (11/22) vapaaheitoissa. Pelasimme kovaa ja pelissä oli paljon positiivista, mutta kirvelevä tappio. Lopun heitot olivat hurjia”, BC Nokian päävalmentaja Greg Gibson arvioi.

McKnight keräsi Katajalle 18 pistettä ja 10 levypalloa. Haneyn saldo oli kentän paras 20 pisteellä. BC Nokian debytantti Justin Pierce (14 pistettä/6 levypalloa/3 korisyöttöä) takelteli heittonsa kanssa, mutta lämpeni viimeisellä kympillä.

BC Nokia on satsannut joukkueeseensa kesken kauden ja on löytänyt Haneyn sekä viime kaudella Lapuan Kobrissa vakuuttaneen Piercen kaltaisia pelimiehiä. Tällä hetkellä joukkueessa on viisi ulkomaalaispelaajaa. Ronshad Shabazz on toipunut Seagulls-pelin tällistään pelikuntoon.

”Justin tulee auttamaan meitä, hän on niin fiksu pelaaja. Justin pelasi lauantaina Saksassa. Saimme sopimuksen tehtyä sunnuntaiaamuna. Illalla hän lensi jo Suomeen”, Gibson kertoi.

”Tarkkailemme [ulkomaalaispelaajien] tilannetta joulukuun ajan. En usko, että meillä on mahdollisuuksia jatkaa viidellä.”