Annimari Korte on kuntoutunut ennakoitua nopeammin – ”Tilanne on tosi hyvä kesää ajatellen”

Aitajuoksija on keskittänyt kotimaan harjoittelunsa Helsingin uudelle urheilukampukselle.

STT

Pika-aituri Annimari Kortteen hymy on leveä, kun hän puhuu takareisileikkauksistaan kuntoutumisesta. Kortteen molemmat takareidet leikattiin Tokion olympialaisten jälkeen.

”Toinen jalka ei ole vielä ihan sataprosenttisessa kunnossa, mutta toinen on jo. Vielä pitää pikkaisen odottaa, että pystyn juoksemaan aitoja kunnolla. Kaikkea muuta pystyn tekemään aika täysillä. Tilanne on tosi hyvä kesää ajatellen”, Korte sanoi perjantaina Helsingissä Urhea-kampuksen avajaisissa.

Kampuksella harjoittelee yleisurheilijoiden lisäksi usean lajin maajoukkueurheilijoita. Esimerkiksi naisten koripallomaajoukkueelle Urhea-halli on myös pelipaikka. Korte sanoo, että eri lajien urheilijoiden harjoittelun näkeminen on motivoivaa.

”Kun on ilmapiiri, että kaikki treenaavat tosissaan, täysillä ja isoin tavoittein, se motivoi myös itseä joka päivä. Totta kai piristää nähdä muiden lajien urheilijoita. Kun telinevoimistelijat tekevät aamuisin temppujaan, kyllä siinä kaikki piristyvät”, Korte sanoo.

Helsingin keskustan tuntumaan Vallillaan rakennettuun urheilukampukseen kuuluu monilajihallin lisäksi muun muassa urheilijoiden asuintalo. Myös pääkaupunkiseudun urheiluakatemia ja Helsingin olympiavalmennuskeskus ovat löytäneet kodin kampukselta.

Korte vastaa tyhjentävästi kysymykseen, miten iso osa hänen kotimaan talviharjoittelustaan tapahtuu Urhea-hallissa.

”Kaikki. Treenaan täysipäiväisesti täällä, joka päivä aamusta iltapäivään. Sunnuntait ovat lepoa”, Korte sanoo.

”Pystyn tekemään kaiken täällä”

Korte kehuu Helsingin uutta urheilukeskittymää.

”On ollut täydellinen paikka treenaamiseen ja kuntoutukseen. Pystyn tekemään kaiken täällä. Fyssari oli alkuun kanssani joka päivä täällä Urhean puolesta. Se on ollut tosi tärkeää sille, että kuntoutus on edistynyt nopeammin kuin odotettiin.”

”Huippu-urheilijan näkökulmasta aina voisi olla enemmän asiantuntijoita. Toinen arkinen asia on, että täällä parkkeeraus tulee aika kalliiksi”, Korte vastasi kysymykseen, mitä kehitettävää urheilukeskittymässä vielä on.

Valmennusyhteistyö alkanut hyvin

Kortteen valmentajana aloitti hiljattain Bart Bennema, joka on luotsannut pitkään Hollannin maajoukkueessa. Hollantilainen Bennema on auttanut muun muassa pikajuoksija Dafne Schippersiä ja pika-aituri Nadine Visseriä maailman huipulle.

Suomalaisaitajuoksijan valmennustiimiin kuuluu myös Mikael Ylöstalo, joka valvoo Kortteen harjoittelua kotimaassa.

”Tämä on toinen viikko, kun teen hänen (Benneman) treenejään. On ollut mielenkiintoista. Tosi paljon on juoksemista, ja yritetään kehittää voimaani, joka on ollut heikkouteni”, Korte sanoo.

Tulevalle kilpailukaudelle Kortteella on selvät sävelet.

”Valmentaja oli kirjoittanut treeniohjelmaani: Annimari alle 12,70:n ohjelma. Se on yhteinen tavoitteemme, sanoo Korte, jonka Suomen ennätys on 12,72.”