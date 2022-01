BC Nokian valmennus nukkui yönsä hyvin pelitauon aikana – Bisons-voitto osoitti joukkueen muutoksen

Aamulehti

BC Nokia havainnollisti keskiviikon paluuottelussaan miesten Korisliigassa, kuinka paljon se on kasvanut kuluvan kauden aikana.

Vielä marraskuun puolessa välissä keltamustat hävisivät sarjan peräpäähän kuuluvalle Loimaan Bisonsille. Kun Nokia on saanut Steven Haneyn ja Justin Piercen kaltaiset laatupelurit täydentämään ulkomaalaisnelikkonsa sekä joukkuepelinsä tikkiin, BC Nokia on voittanut Bisons-tappion jälkeen viisi viimeisestä seitsemästä pelistään.

Revanssi koitti keskiviikkona, kun sarjassa kuudenneksi noussut BC Nokia kurmuutti loimaalaisia kotisalissaan 101–62 (56–31). Haney linkosi virhevaikeuksista huolimatta 22 pistettä nokialaisille, Kahron Ross jakoi 11 korisyöttöä ja Puerto Ricon lahja Nokialle Arnaldo Toro repi 15 levypalloa.

”Meillä on ollut helkkarin hyviä harjoituksia ja olemme olleet onnekkaita poissaolojen kanssa. Olemme saaneet tehtyä toistoja pelitapamme kanssa ja tehtyä yksilöllisiä harjoituksia pelaajille. Joukkueemme tulee hyvin toimeen keskenään ja sen asenne on kunnossa. Se on jo puoli voittoa”, BC Nokian päävalmentaja Greg Gibson kehui.

Gibsonin kahden ja puolen vuoden jakso Nokialla on osoittanut, että kun kolminkertainen mestariluotsi saa hyvän harjoitusjakson joukkueensa kanssa, BC Nokia on vaativa voitettava kenelle vain. Niin oli asian laita keskiviikkonakin. Kuukauden laadukas treenaaminen näkyi kentällä selvästi.

"Tällaisina aikoina valmentajat nukkuvat yönsä hyvin”, Gibson kuvaili.

BC Nokialta oli Bisons-voitossa sivussa nuori kaksikko Hugo Boman–Antti Ahonen.