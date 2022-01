Pyrintö palasi Korisliiga-kentille pelitauon jälkeen ja otti tärkeän voiton – päävalmentaja Miikka Sopanen äityi tarinoimaan Martista ja Pertistä

Tampereen Pyrintö on miesten Korisliigan loppurutistuksen alkaessa sarjassa seitsemäntenä.

Aamulehti

Miesten Korisliiga palasi tiistaina kolmen viikon mittaiselta pelitauoltaan. Samalla sarjassa alkoi viimeinen, kova rutistus kohti runkosarjan päätöstä. Jokaisella joukkueella on keskiviikon kierroksen jälkeen jäljellä 4–6 ottelua ennen kuin sarjan kärkikuusikko muodostaa ylemmän jatkosarjan ja alempi kuusikko alemman jatkosarjan.

Alemmasta jatkosarjasta kaksi joukkuetta pääsee vielä puolivälieriin, mutta koska niille on mitä todennäköisimmin tarjolla puolivälierävastustajiksi mestariehdokkaat Kauhajoen Karhubasket ja Helsinki Seagulls, tämä reitti ei houkuttele yhtäkään joukkuetta, jolla on realistinen mahdollisuus kuuden parhaan joukkoon 22 pelatun ottelun päätteeksi.

Tämä mielessä pitäen Tampereen Pyrintö palasi keskiviikkona tauolta juuri haluamallaan tavalla. Punavalkoiset jättivät kanssaan samoissa pisteissä olleen Lapuan Kobrat Pyynikillä jälkeensä pistein 100–90 (50–47).

Pyrinnön runkosarjan viimeiset viisi peliä sisältävät neljä ottelua sarjan top viisi -joukkueita vastaan ja Joensuun Katajan (10:s) kohtaamisen, joten sarjassa seitsemäntenä olevien tamperelaisten tie ylempään jatkosarjaan on kaikkea muuta kuin helppo.

”Tiedämme sarjatilanteen. Jokainen peli on meille kuin pudotuspeli. Olemme sen kanssa sinut, että meillä on pieni virhemarginaali. Menemme päivä ja ottelu kerrallaan”, Pyrinnön päävalmentaja Miikka Sopanen tiivisti joukkueensa tilanteen.

Pyrintö lämpeni ottelun edetessä ja kaatoi koronakaranteenista Tampereelle vapautuneen Kobrat hyökkäyspelinsä turvin. Kapteeni Osku Heinonen ja takapelaaja Ike Smith keräsivät 20 pistettä mieheen. Sarjan pistepörssin kärki Christian Lutete IV heitti 28 pistettä vieraille.

”Hyökkäyksemme toimii, on parantunut ja olemme löytäneet rooleja. Vaikkei meillä ollut erityisen kuuma ilta, niin vain sata pinnaa laitoimme tauluun. Jokaisella oli tänään hetkensä. Meillä kaikki tietävät, että kannattaa syöttää, oma hetki tulee jossain vaiheessa. Jos vain Pertti ja Martti aina heittävät, syöttäminen ja puolustaminen tulee muille tylsäksi. Meillä ei ole sitä ongelmaa”, Sopanen tarinoi.

”Smith on tullut meillä hänelle uudessa roolissa vaihtopenkiltä ja on hyvä laittamaan palloa koriin. Hän on tehnyt jokaisessa neljässä pelissään ensimmäiseen vaihtoonsa kaksinumeroiset pistelukemat. Se tuo hyökkäykseen aikamoisesti energiaa.”

”Puolustuksessa meillä on hyvä asenne. Teknisesti ja taktisesti meillä riittää parannettavaa.”

Ike Smith kantaa suurta vastuuta Pyrinnön korinteossa.

Tomas Pihlajamäki ajoi väkevästi Stokley Chaffee Juniorin ja Antto Nikkarisen välistä.

Päävalmentaja Miikka Sopanen (kesk.) oli tyytyväinen näkemäänsä.

Sopanen kertoi, että Pyrinnönkin joukkue kärsi koronakaranteeneista pelitauon aikana. Kobrat-ottelussa Pyrintö sai takaisin riveihinsä takapelaaja Lassi Kilpisen ja sentteri Panu Peltokankaan, jotka toivat heti lisäenergiaa kotijoukkueelle.

”Panu palasi kolmen kuukauden tauolta. Mahtavaa saada hänet takaisin täydessä pelikunnossa. Joukkuekaverit tykkäävät hänestä, se oli meille kaikille iso asia, kun hän tuli kentälle ja leipoi pari mukia.”

Kaksoisveljeksistä Pyrinnön Lassi Kilpinen ohitti pallon kanssa Kobrien Justus Kilpisen.

Pyrinnön kevään 2014 mestaripelaaja Benjamin Raymond palasi vierasjoukkueen paidassa Pyynikille.