Tappara oli kova kuin kirves hakiessaan historiallisen Mestarien liigan välieräpaikan – Jussi Tapola teki huomion ranskalaisesta yleisöstä: ”Suomessa me vielä opettelemme sitä”

Tappara kohtaa saksalaisen EHC Münchenin Mestarien liigan välierissä.

Tapparan seurajohto on puhunut jääkiekon Mestarien liigasta kauniisti sen perustamisesta alkaen, mutta itse kaukalossa vastaavaa innostusta on saatu odottaa vuosikaudet. Tällä kaudella Tappara on vihdoin ottanut askeleen läntisen kiekko-Euroopan isoon pöytään.