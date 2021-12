Gopro-kamera katsomossa on aiheuttanut tutkinnan Helsingin MM-kisoissa.

Salibandyn miesten MM-kisojen tiimoilta on keskustelua viime päivinä riittänyt erityisesti niin sanotusta videovakoilutapauksesta, ja asiaan saatiin uusi – ja kenties lopullinen – käänne maanantaina.

Ruotsi syytti Suomea vakoilusta, kun katsomosta löytyi videokamera ennen Ruotsin harjoituksia. Joukkueet kohtasivat lauantaina, ja Suomi vei voiton selvin lukemin 7–3.

Suomi kiisti vakoiluväitteet jyrkästi, ja sunnuntaina selvisi, että kyseessä oli mattoasennusryhmän Gopro-kamera.

Ruotsissa uutisoitiin kamerasta lauantaina, ja sunnuntaina Ruotsin yleisradioyhtiö SVT kertoi Suomen saaneen varoituksen kamerasta.

Totuus on kuitenkin toinen, sanoo Kansainvälisen salibandyliiton IFF:n pääsihteeri John Liljelund. Hän vahvistaa, että kyseessä oli todellakin asennusryhmän kamera.

”Asia on nyt tutkittu. Jury on haastatellut henkilöä, joka on vastuussa rakentamisesta”, Liljelund kertoo.

”Jury on todennut, että toiminta ei ole IFF:n sääntöjen mukaista. Vastuussa oleva henkilö on kieltänyt, että se olisi ollut tahallista. Hän on kisaorganisaation ulkopuolinen henkilö, ja hänelle on annettu suullinen varoitus.”

”Ruotsin liitto ei ole tehnyt virallista valitusta, heiltä on pyydetty anteeksi.”

SVT kertoi aiemmin myös, että Ruotsi olisi vaatinut IFF:ää aloittamaan tutkinnan asiassa, mutta sunnuntaina tämä tieto oikaistiin Ruotsin päävalmentajan Niklas Nordénin toimesta.