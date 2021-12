Valtteri Viitakoski on tykittänyt komeat tehot Kanadan paidassa MM-salibandyssä – ”Tulee flashbackejä juniorivuosilta”

Jääkiekko on ”syyllinen” siihen, että Nokian KrP:n Valtteri Viitakoski edustaa Kanadaa MM-salibandyssä. Jääkiekossa Viitakoski voitti A-nuorten SM-kultaa Ilveksessä.

Helsinki

Suomalainen salibandyosaaminen on levinnyt laajalle, mikä näkyy Helsingissä pelattavien miesten MM-kilpailujen osallistujamaiden valmennustiimeissä. Suomessa oppineita pelaajiakin on muiden maiden edustusasuissa.

Kanadan Valtteri Viitakoski lukeutuu mielenkiintoisimpiin. Hän saapuu hyväntuulisena STT:n haastatteluun alkulämmittelyjen jälkeen ennen alkusarjan Kanada–Viro-ottelua.

”Olen pelannut täällä varmaan toistakymmentä matsia ja tulee flashbackejä juniorivuosilta. Hyviä muistoja”, 25-vuotias Viitakoski tuumii Helsingin jäähallin harjoitushallin uumenissa.

Muistot luolamaisesta hallista ovat jääkiekon parista. Hän kiekkoili Tampereen Ilveksessä parikymppiseksi ja saavutti esimerkiksi A-nuorten SM-kultaa 2016. HIFK:n juniorijoukkueiden mestaruusviirit betoniseinässä muistuttavat siitä, kenen kotipesässä ollaan.

”Ei ole mitään erityistä muistoa täältä hallista, mutta taisimme A-junnuissakin käydä täällä pelaamassa pudotuspelejä.”

Viitakoski on aloittanut turnauksen komeasti. Hän kerännyt kolmessa ottelussa tehot 9+4=13 ja on Kanadan selkeästi tehokkain pelaaja.

Pieni vivahde Kanadaa

Ilveksen mestarijoukkueesta ammattilaisiksi nousivat esimerkiksi mestaruuden Espoossa ratkaissut Otto Koivula ja Mattilan kaksoset Jesper ja Julius, mutta Viitakoski oli takarivin hyökkääjä. MM-salibandyssä hän on yksi Kanadan tehomiehistä.

Jääkiekko on syy siihen, miksi Viitakoski edustaa Kanadaa. Hänen isänsä Vesa Viitakoski kiekkoili mittavalla urallaan Pohjois-Amerikassa kolme kautta. Pojan syntymäpaikaksi merkittiin Cornwall, missä Vesa tahkosi AHL:ää.

”Olin alle vuoden ikäinen, kun muutimme pois, joten muistikuvia ei ole. Enemmän se on ollut pieni vivahde, kun on syntynyt siellä ja on kaksoiskansalainen. Jääkiekossa olen aina seurannut Kanadaa senkin takia.”

Viitakoski pelasi salibandyä jo lapsena jääkiekon ohessa, mutta välillä reikäpallo oli pudota pelivälinevalikoimasta.

Juniorivuosien loppuvaiheessa salibandyn osuus taas kasvoi, ja Viitakoski urakoi Ilveksen lisäksi salibandyä Nokian KrP:n akatemiajoukkueessa. Nykyisin hän edustaa KrP:n liigamiehistöä.

Lappeenrannan kautta MM-kilpailuihin

Viitakoskelle Kanadan edustaminen ei ole vieras asia, kun jo jääkiekkovuosien lomassa hän pelasi vaahteranlehtiasussa salibandyn alle 19-vuotiaiden MM-kilpailuissa. Keikkahommat maistuvat taas, vaikka kisajoukkueen valmistautuminen oli melkoinen seikkailu.

”Koronahommat haittasivat poikien leireilyä Kanadan päässä, mutta onneksi pelaajia on ollut treenailemassa Lappeenrannassa. Leireilimme siellä koko joukkuekin ennen kisoja ja pelasimme SaiPaa vastaan. Sitten Loviisan kautta tänne.”

Lappeenranta on tuttu kaupunki Viitakoskelle. SaiPa on Vesa-isän kasvattajaseura.

”Lapsuudessani mummi ja vaari asuivat siellä. Isäni veli asuu edelleen, ja leirin aikana pääsin vähän katsomaan tuttuja paikkoja.”