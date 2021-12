Redemption tarrasi titteliin – Katso kaikki Teivon ravien tulokset

Tulokset 28.12. Teivon ravit

1. ponilähtö, ponilähtö 1100 m: 1) Specific's Magic 321 SH/Bea-Noora Kyynäräinen 2,34,2, 2) Signhill's Lucky 2,54,0.3) Frida Fighter 2,57,4 x.poissa: 5.

1. lähtö, sh 2100 m: 1) Valtaaja/Hannu Hietanen 36,5 (4,68), 2) Fraasi 37,0 (2,43).3) Myterä 37,1 x (8,15).4) Rannan Elwiira 39,4 (9,61).poissa: 1, 10. Toto (5-4-6): 4,68 1,57-1,42-1,60 5,22.

2. lähtö, lv 2100 m Black Horse amatööri-kokelasliiga: 1) Mountain St Leo/Kari Puosi 18,4 (3,64), 2) Bello Ragazzo 18,5 (14,42).3) What's Up Cloud 18,5 (16,41).4) Super Topaz 18,6 (3,08).poissa: 1, 5, 11. Toto (3-7-4): 3,64 1,50-5,34-3,21 35,01.

3. lähtö, lv 2100 m: 1) Stonecapes Violet/Antti Veteläinen 22,9 (2,37), 2) Iron Heart 23,1 (33,24).3) Carbon Combo 23,3 (2,29).4) Piglet 23,7 (35,23).poissa: 5. Toto (1-7-3): 2,37 1,24-2,62-1,24 23,21.

4. lähtö, Toto5-1, lv 2100 m: 1) Zumuman/Antti Teivainen 16,2a (3,57), 2) Knows Everything 16,4a (1,74).3) Hazelhen Hemera 16,5a (34,85).4) Sign Of Secret 16,5a (30,1).poissa: 4, 5. Toto (12-9-8): 3,57 1,51-1,17-3,75 3,11. Toto5 voitto-osuus: 3,31.

5. lähtö, Toto5-2, sh 1600 m: 1) Siirin Farssi/Arto Hammar 30,3 (3,97), 2) Virittäjä 29,3 (7,29).3) Larvan Pramia 30,6 (41,12).4) Kultakillinki 30,9 (17,95).poissa: 8. Toto (3-6-11): 3,97 1,63-1,81-4,39 7,01. Toto5 voitto-osuus: 7,85.

6. lähtö, Toto5-3, lv 2100 m: 1) Angela Matter/Ari Moilanen 16,2a (5,44), 2) Gutsy Cobbler 16,6a (6,49).3) Fayette Sisu 17,0a (38,21).4) Burnout 17,0a (26,75).poissa: 11, 12. Toto (4-5-1): 5,44 2,25-2,79-3,99 19,81. Toto5 voitto-osuus: 29,27.

7. lähtö, Toto5-4 DUO-1 TROIKKA-1, lv 2100 m Teivon finaali: 1) Redemption/Henri Bollström 15,3a (1,99), 2) Cool On Photos 15,6a (9,99).3) True Devotion 15,7a (3,64).4) Concrete Dee 15,8a (38,79). Toto (5-9-8): 1,99 1,24-1,80-1,51 8,43. Toto5 voitto-osuus: 35,42. Troikka: 39,38.

8. lähtö, Toto5-5 DUO-2, sh 2100 m Teivon finaali: 1) Siriliisi/Jarmo Saarela 29,4 (3,7), 2) Haukeli Expressen* 27,1 (6,29).3) Kretonki 29,6 (17,22).4) Hymynvälke 29,8 (5,18). Toto (4-10-3): 3,70 1,79-2,42-3,46 10,27. Toto5 voitto-osuus: 43,66. Päivän Duo: 5-4, kerroin: 7,87.

9. lähtö, TROIKKA-2, lv 2100 m: 1) Leonore Crown/Jarmo Saarela 17,4a (3,81), 2) Explosive Secret 17,4a (18,32).3) Love Of My Life 17,6a (103,84).4) Million Lightyears 17,9a (13,74).poissa: 7. Toto (9-5-10): 3,81 2,27-5,40-21,74 52,11. Troikka: 3620,48.

10. lähtö, lv 2100 m: 1) Pinkabella/Jarmo Saarela 17,4a (4,45), 2) Redskin Do 17,4a (12,83).3) Cecilia Cheerful 17,8a (6,32).4) BWT Dictator 17,8a (11,05).poissa: 1, 6. Toto (5-7-2): 4,45 1,35-1,75-1,38 14,19.

Toto5 pelivaihto 83 170,58 e, voitto-osuus 43,66 e

Pelivaihto 226 914,98 e.