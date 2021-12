Alajärvellä nähtiin kummia: Akaan valmentaja Olli Kunnari hermostui virkaveljensä jatkuvaan sanailuun – ”En kuullut, mitä hän piipitti”

Akaa-Volley pääsi vihdoin Alajärvelle pelaamaan ja nappasi täyden pistepotin.

Akaa-Volley päätti jo toissa kesänä pelata yhden lentopalloliigan kamppailun Alajärvellä ja pääsi toteuttamaan suunnitelmansa vihdoin sunnuntai-iltana.

Ajankohta ja vastustaja muuttuivat matkan varrella koronan takia, mutta kärsivällisyys kannatti. Tapahtumasta saatiin hieno PR-tilaisuus Etelä-Pohjanmaalle.

Illan kruunasi tietenkin maukas 3–1 (25–21, 18–25, 25–18, 25–20) -voitto Kokkolan Tiikereistä.

Kaikesta näki, että kentällä ja sen laidalla haettiin paitsi liigapisteitä myös asetelmia jo viikon päästä odottavaan seuraavaan kohtaamiseen.

Silloin Hollihaassa lyödään pöytään tuplapanokset. Kolmen liigapisteen ohella jaossa on paikka tammikuiseen Suomen cupin lopputurnaukseen.

Akaan leirissä on hämmästelty aiheesta huipputärkeän ottelun pelipaikkaa ja varsinkin ajankohtaa.

Akaa kohtaa Perungan Pojat sunnuntai-iltana Rovaniemellä ja matkustaa sieltä suoraan Kokkolaan. Tiikerit pääsee valmistautumaan peliin kaikessa rauhassa ja saa vielä kotiedun.

”Tilanne on mikä on. Seura teki parhaansa, mutta vastakaikua ei tullut. Joukkueen on turha vatvoa tämmöisiä asioita. Pelataan silloin ja siellä, miten määrätään”, Akaan valmentaja Olli Kunnari tuhahti.

Äänensävystä oli helppo päätellä, ettei ratkaisu tuntunut tasapuoliselta.

Ei ihme, että rauhallisuuden perikuvana tunnettu Kunnari oli tavallista ärhäkkäämpi Alajärven kamppailun aikana.

Kun Tiikerien valmentajan Mikko Keskisipilän suu kävi jatkuvasti Akaan kenttäpuoliskon suuntaan, Kunnari ärähti muutaman kerran painokkaasti.

”Vastustajan koutsilla tuntui olevan jatkuvasti jotain asiaa meikäläiselle, mutta en kuullut mitä hän piipitti. Annoin muutaman kerran suoraa palautetta”, Kunnari myönsi.

Kun Kunnarikin lämpenee, kaikki viittaa tulikuumaan kohtaamiseen ensi viikon maanantaina.

”Turha puhua mistään niskalenkeistä. On tärkeintä, että pojat kokivat kentällä Tiikerien pelityylin ja osaavat varautua kokemuksen kautta tulevaan”, Kunnari painotti.

Kokkolalaisjoukkue hyökkää erittäin nopealla laitatemmolla, peippailee ja tuuppii palloa käsien kautta. Niinpä avainsanaksi muodostuu kärsivällisyys. Vaikka ärsyttäisi kuinka, palloja pitää hakea nöyrästi lattian pinnasta.

”Olen tyytyväinen, että saimme tämän kokemuksen ennen ensi viikkoa. On ihan eri juttu selittää asioita videon välityksellä kuin oman kokemuksen kautta.”