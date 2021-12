Suomelle järisyttävä pettymys: Ruotsi voitti dramaattisen MM-finaalin jatkoajalla

Mestaruus on Ruotsille jo kahdeksas peräkkäin.

Suomi on hävinnyt salibandyn naisten MM-finaalin Ruotsille. Ruotsi voitti Uppsalassa pelatun loppuottelun jatkoajan jälkeen maalein 4–3.

Suomi pystyi haastamaan suursuosikin todella ahtaalle, mutta palkinto jäi saamatta.

Tappion katkeruutta lisää se, että Ruotsi kukisti Suomen finaalissa voittomaalikisan jälkeen 2015 ja 2017. Tälläkin kertaa maailmanmestaruus oli todella lähellä.

”Olen todella ylpeä meidän joukkueesta. Kukaan ei uskonut meihin, mutta joukkue uskoi. Se näkyi välierässä ja finaalissa. Tämä on ihan uskomaton joukkue”, tamperelaishyökkääjä Oona Kauppi sanoi Ylen haastattelussa.

Mestaruus on Ruotsille jo kahdeksas peräkkäin. Joukkue on voittanut nyt 44 ottelua peräkkäin MM-kisoissa. Suomi oli edellisissä kisoissa kaksi vuotta sitten pronssilla. Hopea on Suomelle kahdeksas.

Ellen Backstedt vei Ruotsin johtoon jo toisella minuutilla. Ruotsi syötteli tilanteessa hienosti Suomen puolustuksen läpi.

Suomen ykköskenttä urakoi ottelussa valtavasti. Kentällisen ja joukkueen ykköstähti Veera Kauppi iski sadannen maaottelumaalinsa reilun kolmen minuutin kohdalla. Tamperelainen väläytti hyvää silmä-käsi-koordinaatiotaan ja napautti tasoituksen maalin kulmalta.

Ruotsi meni kotiyleisön riemuksi uudestaan johtoon avauserän puolivälissä. Puolustaja Silja Eskelinen menetti pallon helposti omalla alueella, ja Wilma Johansson laukoi 2–1. Eskelistä ei tämän jälkeen paljon kentällä näkynyt.

Ellen Rasmussen puolestaan yllätti maalivahti Krista Niemisen pienestä kulmasta vartin kohdalla.

Ruotsi hallitsi toista erää selvästi, mutta tuhlaili maalipaikkoja. Suomi pääsi kuin varkain peliin mukaan, kun Veera Kauppi näytti taistelutahtoaan. Kauppi törmäsi nousun päätteeksi maalivahtiin, nousi nopeasti ylös, voitti pallon takaisin itselleen ja laukoi pyörähtäen pallon ohi Matilda Östlund Visenin.

Suomi nousi tasoihin päätöserän puolivälissä ottelun ensimmäisellä ylivoimalla. Suomen ylivoima pyöri pitkään kaukana Ruotsin maalilta. Lopulta Jenna Saario nosti pallon kulmauksesta maalin eteen ja Sara Piispa iski ilmasta pelin 3–3:een. Piispalla oli ollut aiemmin ottelussa pari hyvää paikkaa.

Suomi sai tasoituksen jälkeen hengen päälle ja joukkue hallitsi ensimmäisen kerran kunnolla kenttätapahtumia.

”Ruotsalaiset olivat peloissaan”, Oona Kauppi sanoi Ylelle.

”Puhuimme, että on tärkeää selvitä ensimmäisestä erästä eikä jäädä prässin alle. Siinä onnistuimme. Vaikka olimme häviöllä, niin puhuimme, ettei meillä ole mihinkään kiire ja että maalipaikkoja tulee kyllä.”

Varsinaisen peliajan lopulla nähtiin vielä draamaa, kun ensin Hanna Niemelä ja pian perään Wilma Johansson joutuivat jäähylle. Kumpikin sai jäähyn melko heppoisin perustein ottelun tuomarilinjaan nähden.

Ylivoimat eivät tuoneet tulosta. Veera Kaupilla oli heti Suomen ylivoiman päättymisen jälkeen puolityhjä maali edessään, mutta veto epäonnistui. Tuolloin pelattiin jo jatkoaikaa.

Lopulta ratkaisun iski jatkoajan kolmannella minuutilla Emelie Wibron, joka oli jäänyt Suomelta liian vapaaksi.

”Meillä on vielä kirittävää, jos haluamme joka pelissä haastaa Ruotsin. Joku päivä vielä nostamme kannua, olen siitä varma”, Oona Kauppi sanoi.