13 000 katsojaa nautti Nokia-areenan toisesta illasta – Olitko paikalla? Katso kuvagalleria ikimuistoisesta paikallistaistosta

Uuden Nokia-areenan toinen paikallistaisto koettiin lauantaina. Kysyimme, millä mielellä kävijät ja tekijät kohtasivat historiallisen hetken.

Tilaajille

Aamulehti

Perjantain ja lauantain aikana on jo moneen kertaan ja monella taholla julistettu, että Tampereen uusi areena on hieno. Se on pakko todeta kerran vielä: hieno se on. Häkellyttävän hieno viinibaareineen, omine maksukortteinen ja lihapiirakoineen. Kansainvälinen ja kotoisa.