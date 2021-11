Santtu Raitala ohjasti hattutempun Teivossa – Nuorten sarjan lähtö oli Steefanin näytöstä

Teivon tiistairavien suurimmat setelit jaettiin vain neljän kaksivuotiaan lämminverisen Baby Kriterium -lähdössä. Viiden tuhannen euron ykköspalkinnon korkkasi Santtu Raitalan ohjastama Phantom Opera koko matkan johdon jälkeen. Voittoaika oli 17,8a/2 100 metriä.

”Hevonen lähti hyvin matkaan ja saimme sopuisasti keulat”, Raitala kertoi.

Piikkipaikalla Raitala ajoi tasaisen kovaa. Pahin uhkaaja Unforgettable Kemp vaani selässä. Vasta loppumatkasta Raitala antoi ajokilleen menoluvan.

”Ari Moilasen hevonen hengitti selkään loppusuoran alkuun asti, mutta kun hän käänsi tammansa rinnalle, minun ajokkini vastasi sille”, Raitala jatkoi.

Pihtiputaalaisen menestyskulku jatkui heti seuraavassa lähdössä, kun hän käänsi kuusivuotiaan Redemtionin voittajaesittelyyn hallitun keulajuoksun jälkeen. Kauden neljästoista tolppa tuli ajalla 17,1a/2 100 metriä.

”Hevonen rentoutui tosi hyvin johdossa, eikä minulla ollut mitään syytä ajaa kovempaa. Loppusuoran kirikamppailu oli mielenkiintoinen, koska Way To Go tuli viimeistä suoraakin kovaa”, Raitala totesi.

Illan hattutemppunsa Raitala varmisti Toto5-pelin neljännessä lähdössä Rowhill’s Killerillä mailin ryhmässä ajalla 14,6a/1 600 metriä. Raitala johtaa sekä Suomen että Teivon ohjastajaliigaa.

Suomenhevosten Nuorten sarja 2021 -lähtö oli nelivuotiaan Steefanin hallintaa. Toto5-rivin pankki voitti lähtönsä neljänkymmenen metrin pakiltakin näytöstyyliin. Vuoden neljäs voitto tuli Henri Bollströmin ohjastamana ajalla 35,6/2 140 metriä.

”Tammaa on helpompi ajaa toisen rinnalta. En mennyt keulaan, koska Steefanille saattaa tulla johtopaikalla omia ajatuksia. Yritin antaa sille vain nätin startin. Hevonen on huippuiskussa”, Bollström kehui ajokkiaan.

Redemptionin, Steefanin ja Rowhill’s Killerin lisäksi Toto5-rivin kaksi muuta voittajaa olivat Jakob K. Boko ja Pegasos Evo. Oikea rivi palautti 149,61 euroa.