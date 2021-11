Ida Hulkon uinnit ISL-ammattilaisliigassa päättyivät ennen finaaleja

Aamulehti

Ida Hulkon ja Team Ironin tie uinnin ammattilaisliiga ISL:n pudotuspeleissä päättyi sunnuntaina. Hulkon edustama Iron oli pudotuspelien kokonaistuloksissa seitsemäs, eikä edennyt neljän joukkueen finaaliin.

Kotimaan seuratasolla Hulkko edustaa TaTU Tamperetta.

Hulkko oli viikonloppuna uidussa päätöskisassa 50 metrin rintauinnissa kolmas ja lähenteli kauden parastaan ajalla 29.78. Kauden paras on Kazanin lyhyen radan EM-kisoissa uitu 29.68. 100 metrin rintauinnissa Hulkko oli viides ja 200 metrin rintauinnissa seitsemäs.

”Pleijarien uinneissa oli jo nähtävissä hieman parempaa tekemistä. Joukkueen puolesta varsinkin viimeinen matsi oli vertaansa vailla ja oli kerrassaan mahtavaa olla osana tällaista tiimiä” Hulkko kommentoi tiedotteessaan.

Olympialaisten jälkeen Hulkko ei ehtinyt juuri lomailla, kun ISL-runkosarja alkoi jo elokuun lopulla. Syksyn kisastarttien määrä on ollut kova, kun marraskuussa uitiin myös lyhyen radan EM-kilpailut.

”Syksyn haaste on ehdottomasti ollut kiire ja jatkuva kisaaminen. Omat vahvuudet kuitenkin perustuvat pitkälti kovaan kisalataukseen, ja nyt kun syksyn aikana tuli reippaat 35 kisastarttia pelkästään ISL puolelta, ei ollut maailman helpoin saada itsestään henkisesti taikka fyysisesti kaikkea irti jokaisessa startissa. Jokainen kisa on kuitenkin aikalailla arvokisojen finaalitasoa, joten se tuo kokemusta ja uskoa omaan tekemiseen, että pystyin olemaan jokaisessa 50 metrin rintauinnin startissa top 3 -sijoituksilla”, Hulkko mietti.

Myös valmennuksen näkökulmasta kova kisatahti on luonut omat haasteensa. Valmentaja Jere Jännes on tyytyväinen suojattinsa perustasoon ja koviin kisastartteihin.

”Perustaso alkaa olla selvillä ja melko kivalla tasolla. Haasteellista on toki yrittää mitään suurempaa kehittää, kun kisoja on jatkuvasti. Toisaalta kauteen lähdettiin sillä mielellä, että nautitaan kisaamisesta ja tuloksilla ei ole niin väliä. Sitä voi sitten jokainen pohtia, miten se huippu-urheilussa onnistuu, kun lähes joka viikko vastassa on maailman kovimmat uimarit. Tästä on mukava lähteä lyhyen radan MM-kisojen kautta lomille ja aloittaa matka kohti Pariisin olympialaisia, Jännes sanoo.

Hulkon lyhyen radan kausi huipentuu MM-kisoihin Abu Dhabissa 16.–21. joulukuuta.