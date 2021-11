Suomen ampumahiihtomaajoukkue kokeilee uusia mausteita – ”Ollaan hiljaa, niin saadaan kalaa”

Eder vaihtoi itävaltalaisvalmennukseen, valmentajakonkari Hovantsev Seppälän taustalle.

STT

Lauantaina maailmancupin Ruotsin Östersundissa normaalimatkoilla aloittava Suomen ampumahiihtomaajoukkue kokeilee uusia mausteita.

Naisten ykkösnimi Mari Eder on vaihtanut valmentajakseen itävaltalaisen Reinhard Gösweinerin, ja miesten suomalaisvaltin Tero Seppälän taustalla neuvoja jakaa venäläinen valmentajakonkari Anatoli Hovantsev.

Eder asuu Itävallan maajoukkueen suksihuoltoon kuuluvan miehensä Benjamin Ederin kanssa Itävallan Thalgaussa, joten yhteistyö Gösweinerin kanssa on sujunut mutkattomasti.

”Valmentajan kanssa on ollut aiempaa enemmän yhteisiä päiviä”, Heikki Pusan valmennuksessa pitkään ollut Eder kertoo.

Eder on panostanut fyysisen harjoittelun kokonaiskuorman hallintaan. Harjoittelun kuormitusta on seurattu entistä tiiviimmin, jotta hän saisi ladulla ja ailahdelleessa ammunnassa kaiken irti.

”Esimerkiksi viime kaudella, jos jäin hiihdossa kärjestä puoli minuuttia, tuntui, että vielä jäi jotain piippuun”, Eder kuvailee.

Parhaimmillaan keväällä 2017 kaksi maailmancup-kisaa voittanut Eder ei 34-vuotiaan kokemuksella spekuloi maailmancup-avausviikonlopun sijoituksilla.

”Parempi antaa tekojen puhua. Ollaan hiljaa, niin saadaan kalaa”, hän letkauttaa.

Seppälä siirsi kauden alkua

Seppälä, 25, on kuulunut maajoukkueen vakiokalustoon muutaman vuoden. Häneen on liitetty suomalaismiehistä suurimmat toiveet, koska Seppälällä on vankka hiihtopohja.

Hän toivoo hieman paikallaan polkeneelle uralleen uutta nostetta valmennuskuvion muutoksella. Taustalla on kesällä perustettu yhdistys Pohjois-Karjalan ampumahiihdon tuki ry, jonka suojissa Suomen maajoukkuetta 1998–2002 valmentanut Hovantsev vetää Kontiolahden maisemissa valmennusryhmää, johon Seppälä kuuluu.

”Hovantsev on nähnyt urallaan niin monta valmennettavaa, että hän tietää yksilön tarpeet. Olen lisännyt lajinomaista harjoittelua”, kertoo Seppälä, jonka isä, entinen ampumahiihtäjä Timo Seppälä on yhä mukana poikansa valmennuksessa.

Ammunnan ja lihaskestävyyden parantamiseen keskittyneellä Tero Seppälällä on takanaan vasta kaksi harjoituskilpailua. Kauden maali on helmikuussa Pekingin olympiakisoissa.

”Sen takia olen siirtänyt kauden alkua, että paukkuja löytyisi sitten Pekingissä.”

Viime kaudella suomalaisten paras henkilökohtainen maailmancup-sijoitus oli Tuomas Harjulan Kontiolahden normaalimatkan 14. sija.

Ampumahiihdon mc-avaus lauantaina, kisoja näyttää Yle, Yle Areena, Discovery+ ja Eurosport.