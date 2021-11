Onko tässä olympiatalven suurin suomalaistoivo? ”Hirveästi parempia lähtökohtia ei voisi toivoa”

Ilkka Herolan hyppyvire nostaa odotuksia olympiatalveen. Pidemmät hypyt tuovat mukanaan myös uutta opeteltavaa hiihtoladulle.

Aamulehti, Helsinki

Ilkka Herola aloittaa yhdistetyn maailmancupin kauden kutkuttavammista asetelmista kuin koskaan urallaan. Takana on talvi, joka vihdoin toi uran ensimmäisen arvokisamitalin ja nappikesä.

Herola voitti kesä-GP-kiertueen, oli kolmen joukossa jokaisessa kilpailussa ja aina viiden parhaan mäkihyppääjän kärkiporukassa. Toki kaikki parhaat eivät olleet mukana, eikä kesä ole tae talven menestykselle, mutta silti odotukset ovat juuri Herolan, 26, kohdalla nyt korkealla.

”Hirveästi parempia lähtökohtia ei voisi toivoa. Tykkään kuitenkin olla realisti, mitään takeita ei ole. Ongelmia voi ilmaantua milloin tahansa. Nyt kuitenkin tiedän, että ongelmienkin jälkeen hyvään tasoon on mahdollista palata”, Herola kertoo.

Odotuksia nostattaa varsinkin hyppykunnon vakiintuminen hyvälle tasolle. Mäkivire nousi jo viime talvena, ja hyppy näyttää parantuneen entisestään kesän aikana.

”Olen varmasti hypännyt paremmin kuin koskaan aiemmin urallani. Mutta miten kausi alkaa, sitä ei voi tietää”, Herola sanoo. ”Olen pystynyt näyttämään itselleni, että pystyn kehittymään.”

Ohjelma Rukan viikonloppu Perjantai: klo 11 hiihdon sprintin karsinta, klo 12 yhdistetyn mäkiosuus, klo 13.30 hiihdon sprintin finaalit, klo 16.10 yhdistetyn hiihto-osuus 5 km. Lauantai: klo 10.10 yhdistetyn mäkiosuus, klo 11.15 hiihdon 15 km (M), klo 14.30 hiihdon 10 km (N), klo 16.30 yhdistetyn hiihto-osuus 10 km, klo 17.30 mäkihyppy HS 142. Sunnuntai: klo 10.10 yhdistetyn mäkiosuus, klo 11.20 hiihdon takaa-ajo 10 km (N), klo 13.30 hiihdon takaa-ajo 15 km (M), klo 16.05 yhdistetyn hiihto-osuus 10 km, klo 17.15 mäkihyppy HS 142.

Mikä hyppäämisessä on tuntunut aiempaa paremmalta?

”Ehkä lentäminen on kehittynyt eniten. Se on seurausta hyvästä keulatoiminnasta. Kun keulalla homma toimii, lentäminen on helpompaa. Ja kun tulee paljon hyviä hyppyjä, lentämistä pääsee kehittämään enemmän kuin silloin, kun hyppää huonosti.”

Ei tarvitse epäillä

Kesän vire oli Herolan mukaan jatkumoa viime vuosien henkisen puolen työstämiselle. Yhdistetyn toivo kertoo, että hänellä on ollut rennompi ja itsevarmempi olo tehdä töitä.

”Menestys on poistanut epävarmuutta. Arvokisamitali oli konkreettinen näyttö itsellenikin, ettei tarvitse epäillä omaa systeemiä, vaan voin luottaa siihen, mitä teen.”

Ilkka Herolan mukaan jo viime talven MM-hopea oli henkisen kasvun tulosta. Hän muistuttaa, että hän on ennenkin hypännyt parhaimmillaan riittävän hyvällä tasolla. ”Mutta viime kaudella saavutin sellaisen kypsyyden asteen, että menestys oli mahdollista. En ollut fyysisesti merkittävästi paremmassa kunnossa kuin esimerkiksi vuoden 2019 arvokisoissa.”

Seuraava haaste on siirtää huippuvire lumelle. Ylimenokauden harjoittelu on usein haastava ajanjakso. Mieli on pidettävä virkeänä, ja ylimääräistä henkistä kuormaa ja stressiä vältettävä. Rukalla nähdään ensi merkit, miten Herola on tässä onnistunut.

Kunto nousee

Kauden alusta ei välttämättä kannata tehdä hätiköityjä johtopäätöksiä. Herola on lähes aina ollut parhaassa vireessään vasta vuodenvaihteen jälkeen. Hän on saavuttanut maailmancupissa yhdeksän henkilökohtaista palkintopallisijoitusta, joista vain yksi on tullut ennen tammikuuta. Sekin tuli kuusi vuotta sitten.

Kuntohuippuhistoria lupaa hyvää olympialaisia ajatellen. Herolakin tiedostaa, että ensimmäisten kisojen menestyksestä ei kannata stressata.

Jos vire osuu kohdilleen myös tällä kaudella, Herola on Pekingin kisoissa yksi Suomen suurimmista mitalitoivoista. Siellä Puijon Hiihtoseuran urheilija voi olla uudenlaisen tilanteen edessä. Hän ei enää välttämättä tarvitse tykkihiihtoa mitaliin tai ainakaan mitalitaistoon yltääkseen.

”Saa nähdä, millaiseksi kiriukoksi sitä äityy, jos niin käy”, Herola tokaisee. ”Siinä joutuu opettelemaan myös erilaisia taktiikoita, ja se on oma maailmansa. Pitää uskaltaa hiihtää alku hiljaa. Ei ole enää järkevää hiihtää täysillä koko matkaa. Taktiikoiden variaatio on isompi, ja niitä pitää osata käyttää.”