Markkanen palasi Clevelandin kokoonpanoon, teki 22 pistettä

Cleveland

Koripallon NBA:ssa yhdeksän ottelun ajan sivussa ollut Lauri Markkanen palasi Cleveland Cavaliersin kokoonpanoon ja teki runsaan puolen tunnin peliajalla 22 pistettä.

Cleveland isännöi Brooklyn Netsiä, joka vei voiton lukemin 117–112.

Clevelandin pelaajista Markkasta enemmän pisteitä teki 24 pistettä pussittanut Darius Garland. Koko pelin paras pistesaldo oli Brooklynin Kevin Durantin 27.

Markkanen on ollut peleistä sivussa liigan koronaprotokollan takia. Koronaprotokollalistalle päätyy, jos pelaajalla tai seuran henkilöstöön kuuluvalla on todettu koronavirustartunta tai hänet on todettu altistuneeksi tartunnalle.