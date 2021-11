Ogierilla on vahva vainu kahdeksannesta MM-tittelistä

Evans ei tahdo pysyä mestaruutta varmistelevan ranskalaisen vauhdissa. Suomalaiset ajavat pikkupisteistä.

Monza/Helsinki

Kahdeksannesta ralliautoilun maailmanmestaruudestaan ajava Ranskan Sebastien Ogier pääsee hennossa johtoasemassa MM-sarjan viimeisen osakilpailun Monzan rallin viimeiseen kilpailupäivään. Ogier johtaa kilpailua puolen sekunnin erolla mestaruutensa ainoaan uhkaajaan, Britannian Elfyn Evansiin.

Espanjan Dani Sordo on Toyotan kaksikon jälkeen Hyundaillaan kolmantena. Hän on jäänyt Ogierista 27,4 sekuntia. Belgian Hyundai-kuljettaja Thierry Neuville on neljäntenä 46,6 sekunnin päässä kärjestä.

Mestaruus alkaa olla Ogierin hyppysissä, sillä sunnuntaina ajetaan vain kolme erikoiskoetta ja hänelle riittää jopa kolmossija mestaruuden varmistamiseksi.

”Tarkoitukseni ei ole ajaa voitosta,” Ogier sanoi taktiikastaan MM-sarjan nettisivuilla.

Evansilta jarrutuspaikat hukassa

Evans kamppailee sitä vastoin lähinnä Monzan kilpailun voitosta, mutta putosi illalla kärjestä kakkoseksi. Hän jäi viimeisellä pätkällä 0,8 sekuntia Ogierista.

”Meni ihan ok, mutta näkyvyys oli huono. Jarrutin sen takia muutaman kerran mutkiin aivan liian aikaisin. En tosiaan nähnyt, mihin olin matkalla”, Evans tuskaili.

Teemu Suninen jatkaa Hyundailla kilpailua seitsemäntenä ja Kalle Rovanperä Toyotalla yhdeksäntenä.

”Oli vaikea löytää jarrutuspaikat, eikä ajo tuntunut muutenkaan hyvältä”, Suninen arvioi viimeistä pätkää.

Rovanperän tehtävä on päästä kilpailussa turvallisesti maaliin.

”Kunhan kruisailtiin, mutta kivaa oli silti”, Rovanperä tuumi.

Kilpailu jatkuu sunnuntaina aamulla kello 8.48 Suomen aikaa. Monzan rallin ja koko kauden viimeinen erikoiskoe alkaa kello 13.18.