Susijengi lähtee MM-karsinnoissa Henrik Dettmannin viimeiseen tanssiin – Lassi Nikkarinen on kasvanut nimmarienpyytäjästä vastuunkantajaksi

Suomi muodostaa MM-karsintojen alkulohko C:n Kroatian, Slovenian ja Ruotsin kanssa. Ruotsi uhkaa viedä Suomelta Pohjoismaiden herruuden.

Suomi on ollut Pohjoismaiden hallitseva koripallomaa miehissä likipitäen läpi historiansa ajan. On eniten arvokisapaikkoja, ainoana kahdet olympialaiset ja Pohjoismaiden historian paras pelaaja Lauri Markkanen.

Suomi on kansainvälisen koripalloliiton Fiban maailmanrankingissa 34:s, kun Islanti on 47:s, Tanska 55:s, Ruotsi 57:s ja Norja 89:s.

Historian tai rankingien ei kannata antaa hämätä, kun torstaina alkavissa MM-karsinnoissa Ruotsi isännöi rakasta itänaapuriaan Suomea. Ruotsissa on päällä pienimuotoinen koripallobuumi, minkä vuoksi Tukholman Avicii Arenaan (entinen Globen) odotetaan torstai-iltana yli 10000 katsojaa.

Buumin takana on sukupolvi, joka on suoltanut pelaajia terhakasti Euroopan huippusarjoihin. Pelkästään Euroopan parhaassa kansallisessa sarjassa, Espanjan ACB:ssa, pelaa kuusi ruotsalaista: Nick Spires, Simon Birgander, Tobias Borg, Chris Cherapowicz, Ludvig Håkanson ja Jeffery Taylor. Suomalaisia ACB:ssa on kaksi, maamme kakkos- ja kolmospelaajat Sasu Salin ja Elias Valtonen.

Mainitun kuusikon johdolla Ruotsi ei ole enää alkavien MM-karsintojen alkulohko C:ssä mikään pikkuveli.

”Ruotsilla voi olla koko lohkon paras materiaali. He ovat torstaina ennakkosuosikkeja. Tämä sukupolvi on se, jota alettiin rakentaa 2000-luvun alussa ja joka on ollut hyvä. Jos katsoo sen jälkeen tulevaa sukupolvea, se ei ole yhtä hyvä, eikä ole pärjännyt yhtä hyvin nuorten PM-kisoissa”, Suomen päävalmentaja Henrik Dettmann arvioi.

MM-karsinnoissa alkulohkojen kolme parasta maata etenee jatkolohkoihin. Mikäli koripallon arvokisakarsinnat pelattaisiin parhailla pelaajilla ja jalkapalloa mukaillen stadikalla nähtäisiin kylianmbappet, karimbenzemat ja antoinegriezmannit, perinteikkäät mahtimaat Kroatia ja Slovenia jättäisivät C-lohkossa Suomen ja Ruotsin ratkomaan kolmannen jatkajan paikan.

Koripallon kolmatta karsintasykliä käytettävällä järjestelmällä, jossa pelataan kauden aikana, tilanne on toinen. Kroatia ja Slovenia menettävät Bojan Bogdanovicin ja Luka Doncicin kaltaiset NBA-supertähtensä sekä liudan muita laatupelaajia nykyjärjestelmää vastustavasta Euroliigasta, mikä satuttaa isoja maita pienempiä enemmän.

Esimerkiksi Kroatia ja Slovenia jäivät ulos nykysysteemillä karsituista vuoden 2019 MM-kisoista, vaikka Slovenia oli karsintojen aikaan hallitseva Euroopan mestari ja Kroatia hallitseva olympiavitonen.

Sysisurkea, masentava järjestelmä tekee C-lohkosta ympäripyöreän. Suomi voi olla jopa koko lohkon materiaaliltaan kevyin joukkue.

MM-karsinnat ovat Suomelle eräänlainen soihdunsiirto 2010-luvun menestyjiltä nuoremmille. Päävalmentaja Dettmann lopettaa ensi kesänä tehtävässään joko ennen viimeisiä alkulohkopelejä tai niiden jälkeen. Tilalle tulee Ranskan liigan pronssijoukkue SIG Strasbourgia luotsaava Lassi Tuovi.

Pelaajistossa Salin jatkaa Suomen tärkeimpänä pelaajana, mutta hän on saanut rinnalleen Basquet Manresasta sensaatiomaisen avausviisikon paikan napanneen Elias Valtosen.

”Elias on laittanut kaasua pohjaan. Hän on 23-vuotias, hän ei ole lähelläkään koripalloilijan ihanneikää. Siihen on viisi vuotta aikaa. Hän on päässyt hyvään joukkueeseen, jossa on hänelle sopiva valmentaja”, Dettmann taustoitti.

Lisäksi Belgiassa tulokaskauttaan pelaavilta Mikael Jantuselta ja rohkealta Edon Maxhunilta voidaan odottaa vastuunkantoa.

Maxhuni saattaa saada pääroolin nykykoripallon tärkeimmällä pelipaikalla, pelintekijänä, sillä kokenut Petteri Koponen ei ole ollut parhaassa iskussaan palattuaan Helsinki Seagullsiin ja kotimaiseen Korisliigaan. Koponen on ollut Seagullsissakin enemmän kakkospaikan pelaaja kuin ykköspaikan pallonplärääjä.

Paine Maxhunin harteilla on iso, sillä Suomella oli viime EM-karsinnoissa isoja korintekovaikeuksia, kun sen pallollinen peli jäi vaisuksi.

”Tällaisella joukkueella joudumme rakentamaan voiton avaimet puolustuksen varaan, mutta kun on katsonut hänen pelejään, niin Edon on valmis pyörittämään joukkuettamme”, Dettmann lausui.

Nikkarisen nousu

Yksi MM-karsintaehdokkaiden listalle nimetyistä pelaajista on pelintekijä Lassi Nikkarinen. Maajoukkueessa Nikkarinen, 24, tuskin nousee valtavaan rooliin, mutta kuluvalla liigakaudella hän on ottanut pallollisen päävastuun siirryttyään Seagullsiin ja on kuulunut kotimaisen kauden komeettoihin.

Nikkarisen kohdalla on kyse kasvutarinasta monellakin tapaa. Juniorina hän oli aikoinaan hankkimassa nykyisten joukkuekaveriensa Koposen, Shawn Huffin, Tuukka Kotin ja Timo Heinosen nimikirjoituksia. Nykyisin hän käskee heille parketilla, mikä kuvio juostaan ja miten.

”Nimmarit ovat edelleen tallella ja onhan tämä siistiä, mutta tähän on täytynyt tulla rytinällä, eikä liikaa kumarrellen. Onhan tässä oltava tyytyväinen esityksiini”, Nikkarinen kehaisi.

Nikkarinen pelasi edelliset kaksi kautta BC Nokiassa ja marinoitui tasolle, jolla hän kykenee olemaan mestariehdokkaan kärkipelaaja.

”Greg [päävalmentaja Gibson] ja Tero [apuvalmentaja Vasell] vaativat paljon työntekoa ja treeneissä tehtiin riittävän laadukkaasti hommia. Meillä oli hyviä amerikkalaisia ja kotimaisia, kuten ”Dole” (Daniel Dolenc), Niko [Mattila], Shawn [Hopkins], ”Matu” (Matias Ojala) ja Antero [Lehto]”, Nikkarinen taustoitti.

Nikkarisen kuluvan kauden otteet ovat tuskin yllättäneet Nokialla, sillä fiksu ja raivoisasti puolustava pelintekijä on pitkälti esiintynyt Helsingissä samalla tavalla kuin Nokialla viime keväänä. BC Nokia myi yhdysvaltalaispelaajiaan pois ja antoi Nikkarisen kaltaisille kotimaisille pelaajille enemmän vastuuta, minkä Nikkarinen käytti hyväkseen.

”Kun roolini kasvoi, sain paljon lisää itseluottamusta tulevaan. Olin aiemmin miettinyt, mitä tekisin [isossa roolissa], mutta se pitää itse tehdä kentällä, jotta voi kasvaa siihen.”

”Kotipeli Karhua vastaan (toim. huom. puolivälierissä 28 pistettä), jonka voitimme, oli paras pelini ja pystyin ottamaan niin ison roolin. Karhu meni finaaliin ja katsoin, ettei kukaan muu tehnyt niitä vastaan sellaisia pisteitä. Miksen pystyisi samaan jatkossakin? Muistin sen, kun aloin treenaamaan kesällä.”

Koripallon MM-karsintojen avauspelit Ruotsi–Suomi torstaina kello 20 ja Suomi–Kroatia sunnuntaina kello 19 alkaen. Ruutu-palvelu ja maksuton Jim-kanava näyttävät ottelut. Aamulehti ja lähetysoikeudet omistava Nelonen Media kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.

